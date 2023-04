LIVE FV, LECH POZNAN-FIORENTINA 1-4: FINISCE QUI, VIOLA CON UN PIEDE IN SEMIFINALE DI CONFERENCE!

Termina qui anche il live di FirenzeViola.it, grazie per essere stati con noi!

90'+3' - FINISCE QUI! Triplice fischio dell'arbitro. La Fiorentina ha un piede in semifinale di Conference League. Vittoria netta per 4-1 in casa del Lech Poznan e passaggio del turno ipotecato.

90'+2' - Sottil! Si presenta in area e calcia in porta col destro il numero 33 viola, chiuso da Satka.

90' - Concessi tre minuti di recupero.

85' - Castrovilli! Subito ci prova col sinistro il numero dieci viola. Da dentro l'area di rigore, prova il tiro a giro, palla sul fondo.

83' - Altri due cambi per Italiano: dentro Sottil e Barak. Fuori Brekalo e Mandragora.

82' - Ammonito Ranieri, interviene in ritardo. Primo giallo della gara.

81' - Fa girare il pallone la formazione viola, Castrovilli serve nello spazio Jovic. Conclusione murata dalla difesa del Lech Poznan.

80' - Ranieri! Fiorentina vicina al quinto gol: inserimento del centrale che calcia forte col sinistro, respinge in calcio d'angolo Bednarek.

78' - Doppio cambio in casa viola. Fuori Bonaventura e Cabral, dentro Castrovilli e Jovic.

75' - Triplo cambio per il Lech: fuori Ishak, dentro Sobiech. Esce Skoras, entra Ba Loua. Infine fuori anche Kvekveskiri, dentro Sousa.

72' - Ikone! Ci prova ancora in giravolta l'esterno offensivo francese, blocca a terra Bednarek.

70' - Gestisce la squadra di Italiano, in totale controllo del match. Ampio il vantaggio in ottica del ritorno tra una settimana al Franchi.

66' - Gira il pallone con disinvoltura la Fiorentina che adesso non ha fretta.

63' - Che azione del francese! Lasciato solo l'ex Lille, ha tutto il tempo per condurre una bella azione personale nella corsia centrale, rallentare la corsa e piazzarla col sinistro all'angolino battendo per la quarta volta Bednarek.

62' - ARRIVA IL POKER! SEGNA ANCHE IKONE! 1-4!

Quando ha segnato Bonaventura anche Italiano voleva andare ad abbracciare i giocatori, ma ci ha ripensato subito. L'allenatore viola è tornato indietro e ha dato indicazioni a Ranieri e a Milenkovic invece di correre verso il gruppo che festeggiava il gol sotto la curva dei tifosi viola.

58' - Bella azione viola portata avanti da Brekalo che allarga per Ikone. Il tiro del francese viene ribattuto, il pallone arriva sui piedi di Bonaventura che di prima di interno destro la mette in buca d'angolo!

57' - BONAVENTURA! CALA IL TRIS LA FIORENTINA! 1-3!

55' - Ikone! Che occasione per il francese che sbaglia la scelta. Cross nel mezzo verso Cabral che disturba il difensore, il pallone carambola verso Ikone che al volo provo a riservire il brasiliano nel mezzo ma da una posizione era senz'altro più semplice tentare il tiro vista la distazna ravvicinata.

53' - Kvekveskiri fa correre a sinistra Velde, cross smorzato da Dodò. Deve ripartire da dietro il Lech Poznan.

Ha provato a stringere i denti Nico Gonzalez. Voleva restare a tutti i costi in campo ma dopo cinque minuti del secondo tempo è stato lo stesso argentino a chiedere il cambio. Nel primo tempo in un contrasto di gioco aveva subito una botta al ginocchio.

49' - Primo cambio in casa Fiorentina. Fuori Nico Gonzalez, dentro Ikone. La speranza è che non sia un problema fisico per l'argentino che esce un po' zoppiccante. Nel primo tempo aveva subito una brutta botta.

47' - Chiude bene Dodo su un'azione offensiva dei polacchi. Poteva essere una manovra pericolosa.

46' - Inizia il secondo tempo, palla al Lech Poznan.

Le squadre rientrano in campo, a breve si riparte.

--- INTERVALLO ---

45'+2' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-2.

45'+1' - Cabral! Che errore del brasiliano. Palla molto bella di Brekalo nel mezzo, torre di Milenkovic per l'attaccante viola che da due passi in scivolata non riesce a trovare lo specchio della porta e manda sul fondo.

45' - Sono due i minuti di recupero concessi dal direttore di gara.

43' - Perde un'occasione di contropiede la Fiorentina. Porta palla Nico Gonzalez che serve Dodo non benissimo, troppo arretrata la sfera per il brasiliano. Ripartenza bloccata.

40' - Cross di Biraghi dalla trequarti sul secondo palo. Pescato bene Nico Gonzalez che di testa trova l'angolino. Di nuovo in vantaggio la Fiorentina, è 1-2.

39' - TORNA IN VANTAGGIO LA FIORENTINA! GOL VIOLA! SEGNA NICO GONZALEZ!

36' - Prova a sfondare la difesa viola Skoras che si allunga troppo la palla e interviene con la gamba un po' alta su Milenkovic. Rimane a terra il serbo, ma sembra farcela.

35' - Nico Gonzalez cerca l'azione in fotocopia a quella del vantaggio, stavolta la palla non si abbassa e sfila sul fondo.

Italiano richiama l'attenzione di Dodo, e chiede alla squadra di allargare la palla di più sugli esterni.

33' - Spinge sulla fascia sinistra la Fiorentina: Brekalo taglia verso il centro e scarica su Mandragora, conclusione murata da Milic.

31' - Azione rocambolesca portata avanti dalla Fiorentina. E' molto bravo Ranieri a rimettere in gioco un pallone che sembrava ormai destinato ad uscire. Nessuno però nel mezzo ha seguito l'azione.

27' - Lancio in verticale di Ranieri, per lo scatto di Biraghi che va al cross. La gira verso la porta Nico Gonzalez, partito però in posizione di fuorigioco.

25' - Ancora Brekalo! Dopo un'azione corale della Fiorentina, palla sui piedi del serbo che da buona posizione calcia addosso al difensore.

24' - Prova a riorganizzarsi la Fiorentina riprendeno il pallino del gioco.

21' - Ottima la torre di testa da parte di Ishak sul cross dalla destra di Joao Pereira, per la stoccata di sinistro del norvegese. Niente da fare per Terracciano, ingannato forse dal rimbalzo beffardo del pallone.

20' - GOL DEL LECH POZNAN! Ha segnato Velde che pareggia i conti!

19' - PALO DI BREKALO! Sfortunata la Fiorentina. Nico Gonzalez appoggia sul croato dentro l'area di rigore che calcia forte sbattendo sul legno. Viola a un passo dal raddoppio!

17' - Tacco smarcante di Velde per Rebocho che serve dentro Ishak che strozza troppo la conclusione ma c'era un fuorigioco di partenza del capitano del Lech.

15' - Non si concretizza il corner, palla spazza dalla difesa viola.

14' - Ishak salta secco Dodò e ottiene il triangolo da Pereira, sulla conclusione del capitano dei polacchi si immola Biraghi mettendo in calcio d'angolo.

11' - Proteste del Lech Poznan per la caduta in area di Ishak, servito bene di prima da Marcwinski. Regolare la chiusura di Milenkovic che si era fatto sfuggire dietro la schiena il capitano del Lech. Lascia continuare anche il Var.

8' - Non si concretizza il corner, ribattuto bene dalla difesa dei polacchi.

7' - Ancora Fiorentina offensiva che scende a sinistra dopo uno scambio da Brekalo e Biraghi. Calcio d'angolo viola.

5' - Nico Gonzalez dalla destra, rientra sul suo mancino, tiro a giro strepitoso che finisce sul palo. La sfera carambola sulla schiena di Bednarek, e sulla ribattuta il più lesto di tutti è proprio Cabral che ribadisce in rete.

4' - CABRAL! GOL DELLA FIORENTINA!!! VANTAGGIO VIOLA!

2' - Punizione per il Lech Poznan. Poi il colpo di testa di Milić è troppo debole e finisce nelle mani di Terracciano

1' - Primo pallone toccato dalla Fiorentina, oggi in maglia bianca. Gara inizata.

20.58 - Le squadre entrano in campo. Dopo il consueto inno della Conference si parte!

Queste le formazioni ufficiali di Lech Poznan-Fiorentina, match valido per i quarti di finale di andata di Conference League.

LECH POZNAN (3-5-2): Bednarek; Pereira, Milić, Satka; Skoras, Kvekveskiri, Karlstrom, Velde, Rebocho; Marchwinski, Ishak.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Brekalo, Bonaventura, Nico Gonzalez, Cabral.

20.50 - Gentili lettori di FirenzeViola.it buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Lech Poznan-Fiorentina, gara valida per i quarti di finale di andata di Conference League. Fischio d'inizio previsto per le 21:00.