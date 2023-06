LIVE FV, Inter-Fiorentina U17 3-1: ad Ancona finisce così

Fonte: a cura di A.Gian.

121' - Finisce qui la partita: la Fiorentina U17 perde 3-1 e dice addio al sogno scudetto

120' - Assegnato 1' di recupero

119' - GOL DELL'INTER. Dalla distanza Lavelli segna il gol del 3-1 su un grave errore di Vannucchi che su corner viola era salito a saltare ma si è clamorosamente scordato di rientrare in porta

117' - Rosso per un componente della panchina dell'Inter

113' - Che chance per i viola: tiro di Conti deviato in angolo all'ultimo sugli sviluppi di un corner

111' - La Fiorentina ci prova ma i viola non riescono a ricavarsi gli spazi giusti

106' - Ultimi 15' di partita ad Ancona: ai viola non resta molto tempo per tornare in partita

=== CAMBIO CAMPO ===

105' - Fine primo tempo supplementare: viola sotto 2-1 ad Ancona

102' - Forcing della Fiorentina alla ricerca del pari adesso ma l'Inter si chiude bene

98' - GOL DELL'INTER. Gol di Lavelli sottomisura in area piccola: nerazzurri di nuovo in vantaggio. 2-1 ad Ancona

91' - Via agli extra time! Campi ancora invertiti ad Ancona

=== INTERVALLO ===

93' - Nulla di fatto al termine dei tempi regolarmentari: si va ai supplementari al Del Conero

90' - Assegnati 3' di recupero

84' - Si avvicina lo spettro dei tempi supplementari ad Ancona...

75' - Occasione viola in contropiede con Braschi che per vie centrali strozza il tiro ma mette sul fondo

72' - Gara che adesso vive di folate: girandola di cambi da una parte e dall'altra

64' - Spinge la Fiorentina alla ricerca del vantaggio ma l'Inter si chiude bene. I Viola però dimostrano una netta qualità superiore rispetto ai nerazzurri

59' - Cambio per la Fiorentina, esce Kouadio ed entra Giusti

55' - Fiorentina a un passo dal 2-1! Cross dalla destra di Puzzoli, testa di Rubino che però non inquadra la porta

50' - Rischia la Fiorentina con un'indecisione in difesa ma poi Kouadio libera tutto

49' - GOOOOOOL!!! RUBINO!! Scambio tra Deli e il figlio d'arte al limite dell'area che poi esplode il tiro e mette in rete! 1-1 ad Ancona

46' - Inizia il secondo tempo: si riparte con le stesse formazioni che hanno concluso la prima frazione

=== INTERVALLO ===

45' - Senza recupero si conclude così il primo tempo: viola sotto 1-0 dopo i primi 45'

44' - Fiorentina molto meglio dell'Inter in questa prima frazione ma il gol non arriva...

35' - Palla deviata dalla barriera, nulla di fatto sul tiro di Rubino

34' - Punizione per la Fiorentina al limite dell'area guadagnata da Rubino. Sul pallone c'è il figlio d'arte

20' - Partita adesso molto equilibrata ad Ancona: dopo le folate viola, adesso prevale una fase di studio

11' - Splendida combinazione Puzzoli-Rubino: palla messa in angolo

9' - Colpo di testa di Caprini ma la palla è strozzata e facile preda di Tommasi

7' - Reazione viola con Puzzoli: botta in diagonale parata da Tommasi

4' - INTER IN VANTAGGIO. Contropiede del 2007 Mosconi che si presenta a tu per tu con Vannucchi e non sbaglia: 1-0 nerazzurro

1' - Inizia la partita! Inter in completo nerazzurro con pantaloni neri, Fiorentina in maglia bianca con inserti viola

E' tutto pronto per il fischio d'inizio di Inter-Fiorentina, semifinale scudetto categoria Under-17: allo stadio "Del Conero" di Ancona si affrontano oggi i nerazzurri di Tiziano Polenghi e i viola di Daniele Galloppa, in un match in gara secca che mette in palio la finale scudetto del 23 giugno sempre nel capoluogo marchigiano. Nei quarti di finale i toscani hanno eliminato la Juventus mentre i lombardi ha avuto la meglio sul Parma. Firenzeviola.it oggi seguirà con un LIVE il match che può valere l'accesso all'ultimo atto per la conquista del tricolore. Ecco le formazioni ufficiali del match:

Inter: Tommasi, Re Cecconi, Cocchi, Zanchetta, Garonetti, Chiesa, Venturini, Tigani, Mosconi, De Pieri, Spinaccè. All. Polenghi.

Fiorentina: Vannucchi, Cuomo, Trapani, Conti, Sadotti, Kuadio, Fortini, Deli, Caprini, Puzzoli, Rubino. All. Galloppa.