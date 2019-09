LIVE FV, GENOA-FIORENTINA 2-1: SCONFITTA VIOLA

Con la partita finisce anche la nostra cronaca testuale. Su FirenzeViola.it tutte le voci e le reazioni dal post-partita

90' +4' - Niente da fare! La Fiorentina non sa più fare punti e perde anche con il Genoa: a Marassi finisce 2-1

90' +4' - Punizione sulla quale sale anche Dragowski che colpisce il pallone ma la spedisce fuori

90' +3' - Cross di Castrovilli che si spegne sul fondo: i minuti scorrono e la sconfitta si avvicina per la Fiorentina

90' +1' - Lo stesso Chiesa ci riprova subito col sinistro ma una deviazione ammorbidisce la conclusione bloccata facilmente da Radu

90' +1' - Palo di Chiesa! Il 25 viola ci prova da fuori area e incrocia con il destro con il pallone che si stampa sul palo alla destra di Radu. Che occasione per la Fiorentina!

90' - Assegnati 4 minuti di recupero

89' - Milenkovic! Apre lui per Lirola e poi conclude sul cross del terzino viola di testa: palla fuori di molto

88' - Castrovilli! Percussione in area dopo un grande tocco di Ribery, ma alla fine il suo tocco con il destro in area finisce tra le braccia di Radu

87' - Pezzella colpisce ancora una volta di testa in area su corner, ma anche questa volta il pallone finisce alto sopra la porta di Radu

86' - Il Genoa prova a tenere palla per perdere un po' di minuti. La Fiorentina non riesce a recuperarla

84' - Cambio nel Genoa: esce Pinamonti, entra Pandev

84' - Minuti vibranti a Marassi, con la Fiorentina che prova il tutto per tutto. Le squadre sono stanche ma può succedere ancora di tutto

82' - Ribery! Che giocata del francese, liberato da Pulgar con un lancio sulla fascia sinistra. Ribery dribbla secco Radovanovic e calcia col sinistro rasoterra: blocca Radu

80' - Occasione Fiorentina! Grande salvataggio di Criscito su Chiesa, che altrimenti avrebbe colpito a un paio di metri da Radu

78' - Cambio nel Genoa: esce Barreca, entra Pajac

76' - Il cileno non trema e come contro il Napoli spiazza il portiere con un tiro rasoterra. Dopo aver rischiato il collasso adesso la Fiorentina è in partita

76' - GOOOLL!!! GOOOLLL!! PULGAR NON SBAGLIA

76' - Il rigore c'è. Va Pulgar dal dischetto

75' - Calcio di rigore per la Fiorentina! Romulo colpisce Dalbert in area e Giacomelli non ha dubbi indicando il dischetto. VAR al lavoro

73' - Vlahovic! Serbo ad un centimetro dal gol, di testa dopo una punizione di Pulgar

72' - Genoa che rischia ancora il 3-0 su un disimpegno sbagliato da Dragowski. Il tiro da due passi di Lerager viene deviato da Milenkovic e viene bloccato dal portiere viola

72' - Doppio cambio nella Fiorentina: escono Boateng e Sottil, entrano Vlahovic e Ribery

71' - Cambio nel Genoa: esce Ghiglione, entra Romulo

70' - Traversa di Radovanovic! Ormai è un tiro al bersaglio, con il centrocampista che va vicino ancora una volta al gol colpendo completamente solo a un metro dalla porta

70' - Grande riflesso di Dragowski! Il portiere polacco salva ancora una volta su un tiro di Criscito deviato da due passi da Radovanovic

69' - Il Genoa ha proprio un altro passo. I giocatori rossoblu anticipano costantemente quelli della Fiorentina, con Montella che prepara il doppio cambio

67' - Non ha funzionato dunque il cambio operato da Montella, punito subito dal Genoa in contropiede. I padroni di casa comunque stanno meritando questo doppio vantaggio

65' - Direttamente dal rilancio di Radu, Kouame stoppa un gran pallone e punta Ranieri. Al limite dell'area rientra sul destro e piazza il tiro sull'angolino: 2-0 Genoa, e ora si fa difficilissima per la Fiorentina

65' - GOL del Genoa! Ha segnato Kouame

64' - Boateng finalmente entra nel vivo del gioco e guadagna un buon fallo sulla trequarti

63' - Pezzella colpisce di testa su un corner ma spedisce il pallone a lato, senza impensierire Radu

62' - Viola che si dispone ora con il 3-4-3, con Ranieri che si mette più al centro e Dalbert a spingere sulla fascia sinistra

60' - Cambio nella Fiorentina: esce Badelj, entra Dalbert. Piccolo giallo in occasione del cambio, dopo che era stato segnalato la sostituzione con Ranieri. Montella ha però richiamato l'arbitro e ha deciso di fare uscire il regista viola. Curiosità ora su come si metterà in campo la Fiorentina

58' - Kouame! Ennesima occasione per il Genoa che passa facilmente tra le linee della difesa viola. L'attaccante rossoblu colpisce tutto solo di testa in area, ma per fortuna della Fiorentina spedisce fuori

57' - Lerager! Brivido per la Fiorentina. Milenkovic copre su Kouame e lascia passare il pallone in area, ma il più lesto ad avventarsi è Lerager che calcia col destro: fuori di pochissimo

56' - Sembra necessaria una scossa alla Fiorentina, che anche in questo secondo tempo non riesce a trovare spazio offensivo e soffre un po' in difesa. Ghiglione intanto calcia col sinistro: palla che finisce fuori di molto

54' - Pinamonti sull'esterno della rete! Lerager tocca in area per l'attaccante rossoblu che libera il destro: solo illusione del gol anche se Dragowski era sulla traiettoria

53' - Chiesa! Azione prolungata del 25 che duetta con Castrovilli fin dalla difesa. Chiesa arriva in area e conclude con il sinistro che Radu blocca però facilmente

51' - La Fiorentina non riesce a sfruttare un contropiede con Lirola che inciampa su un pallone un po' arretrato di Sottil. Palla tra le braccia di Radu

48' - Boateng! Il pallone dal corner finisce sui piedi del ghanese che conclude con il piatto destro: pallone deviato che finisce fuori non di molto

48' - Occasione Fiorentina! Cross di Ranieri toccato con la schiena da Zapata che rischia l'autogol. Radu allunga in corner

46' - Subito pericoloso il Genoa con Pezzella che ferma di testa un lancio per Kouame

45' - Via! Riparte la sfida a Marassi

--- INTERVALLO ---

45' +2' - Non ci sono ulteriori emozioni in questo primo tempo. Giacomelli fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio parziale di 1-0 per il Genoa

45' - Assegnati 2 minuti di recupero

45' - Giallo per Criscito che entra duro su Sottil lanciato in contropiede. Il difensore genoano inspiegabilmente protesta...

44' - Altro rischio per la Fiorentina da corner. Pinamonti fa la sponda ma la difesa viola riesce a toccare il pallone e mettere ancora in calcio d'angolo

43' - Super parata di Dragowski! Pinamonti tira da due passi al volo di destro e con la mano di richiamo il polacco alza il pallone sopra la traversa. Ma ogni volta che viene giù il Genoa trova ampi spazi...

41' - Pulgar viene liberato in area da un tocco di Chiesa, ma Barreca riesce ad intervenire anticipando in extremis il cileno che è apparso un po' impacciato in area

40' - Dall'altra parte è ancora Ghiglione a provare il cross, questa volta troppo lungo per tutti. Palla sul fondo, ripartirà Dragowski

39' - Cross pericoloso di Lirola messo in corner dalla difesa genoana. Sul calcio d'angolo poi è Pezzella a commettere fallo su Pinamonti che resta a terra

38' - Castrovilli! Bell'azione della mezzala viola che sulla sinistra si sposta il pallone e calcia a giro col destro: palla fuori di circa un metro

37' - Questa volta è Dragowski ad uscire con i pugni ed allontanare la minaccia

36' - Nulla di fatto dal cross su punizione di Pulgar, allontanato da Kouame. Sul ribaltamento di fronte il Genoa conquista un corner

35' - Buon fallo conquistato da Sottil sulla trequarti. La Viola prende così un po' di campo

34' - La Fiorentina adesso sembra aver calato d'intensità. Ci prova il Genoa con una conclusione di Radovanovic che finisce, però, alle stelle

32' - Contatto duro in precedenza tra Ghiglione e Ranieri, che ha la peggio e resta a terra qualche secondo. Proteste da parte del giocatore che chiedeva fallo e cartellino per l'avversario

31' - Chiesa non aggancia una sventagliata di Lirola e spreca così una buona occasione in contropiede

29' - Occasionissima Fiorentina! Ranieri fa uno slalom sulla sinistra e in spaccata mette un filtrante che attraversa tutta l'area prima di essere allontanato dal Genoa dopo un batti e ribatti

27' - Soffre molto la Fiorentina in difesa. Dragowski in uscita bassa anticipa Kouame ancora una volta solo in area

26' - Rischia Radovanovic in disimpegno, ma Chiesa riesce solo a toccare un pallone che avrebbe messo in porta Boateng. Riparte il Genoa

25' - Altra grande parata di Dragowski! Ancora su Radovanovic, questa volta su corner. Il centrocampista rossoblu colpisce da due passi ma il polacco si oppone con un bel riflesso e salva la Fiorentina

25' - Radovanovic! Tiro violento dalla distanza sul quale Dragowski riesce ad allungarsi e a mettere in angolo

24' - Cross pericoloso di Ghiglione, ancora una volta colpendo al volo. Kouame non ci arriva per un soffio

23' - Radu rischia in uscita su Chiesa, riuscendo a rinviare coi piedi in due tempi: sul rilancio, Milenkovic stende Pinamonti

22' - Preme ora il Genoa con un'azione prolungata. Pezzella anticipa bene Lerager di testa e il centrocampista rossoblu resta a terra: il gioco si ferma per le cure al giocatore

18' - Tiro di Sottil che poteva impensierire Radu ma finisce sul corpo di Pulgar. Era una buona occasione per la Fiorentina

18' - Badelj ci prova da fuori, ma il suo tiro finisce alto

17' - Pressione alta della Fiorentina che non accetta lo svantaggio. Serie di cross che non portano a nulla

16' - Giallo per Romero costretto a fermare Chiesa che aveva saltato tre uomini e si stava lanciando verso l'area avversaria

15' - Cross pericoloso di Lirola dalla destra: Radu in uscita bassa blocca in due tempi ed evita guai

14' - La Fiorentina prova a riversarsi in avanti ma non trova spazi. Per adesso copre molto bene il Genoa

11' - GOL del Genoa! Schema da corner che porta Ghiglione al cross: Zapata colpisce di testa da due passi e Dragowski tocca ma non evita il gol. Genoa in vantaggio con Zapata

11' - Palo del Genoa! Sul corner Romero colpisce al centro dell'area e spedisce sul legno

10' - Il tiro del centrocampista rossoblu viene deviato dalla barriera e finisce in corner. Si salva momentaneamente la Fiorentina

9' - Punizione da posizione molto pericolosa per il Genoa, dopo un fallo di Milenkovic su Pinamonti ai 20 metri. Sul pallone va lo specialista Schone

7' - Chiesa! Altra occasione per la Fiorentina! Il 25 viola scappa alle spalle di Romero e si trova a tu per tu con Radu dalla sinistra: tiro rasoterra che esce di pochissimo al lato della porta

6' - Boateng! Azione insistita della Fiorentina, con il pallone che finisce all'attaccante viola al centro dell'area. Stop e girata col sinistro che esce di un soffio: risponde così la squadra viola

4' - Grandi ritmi in questo inizio a Marassi. Le due squadre pressano alto e ci sono molti scontri fisici

3' - Occasione Genoa! Azione partita con un lancio di Radovanovic per Ghiglione che al volo mette in mezzo per Pinamonti. L'attaccante del Genoa colpisce da solo di testa in area ma spedisce il pallone fuori

2' - Subito avanti la Fiorentina che dalla destra mette un cross nel mezzo per Boateng, anticipato da Zapata prima di poter concludere al volo

0' - Si parte! Primo pallone giocato dalla Fiorentina

20.43 - Ecco che le due formazioni entrano in campo, guidate dalla squadra arbitrale e dai rispettivi capitani: Pezzella e Criscito

20.42 - Le squadre sono nel tunnel degli spogliatoi, pronte ad entrare in campo. Manca sempre meno al calcio d'inizio della sfida!

20.35 - Non solo Commisso. A vedere la partita ci sarà anche Andrea Sottil, ex viola e padre di Riccardo questa sera in campo. QUI la foto

20.32 - Prima dell'inizio del match, il presidente gigliato Rocco Commisso accompagnato da Joe Barone e dal figlio, è andato a salutare i quasi mille tifosi viola. QUI foto e video

È tutto pronto al Luigi Ferraris di Genova: tra pochi minuti Genoa e Fiorentina daranno il via alla contesa valevole per il secondo turno di Serie A. Una partita che si prospetta piena di emozioni, tra due compagini che all'esordio in campionato hanno ben impressionato pur non trovando punti contro Roma e Napoli. Tutta un'altra storia rispetto alla sfida del Franchi di circa 100 giorni fa, quando ci si giocava la permanenza in Serie A. Oggi la squadra di Andreazzoli e quella di Montella cercano una vittoria che sarebbe importantissima per dare continuità alle belle prestazioni, e per evitare di trovarsi a 0 punti dopo i primi due turni. FirenzeViola.it, come di consueto, vi racconterà tutto: restate con noi!

Queste le formazioni delle due squadre:

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Kouame, Pinamonti.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Sottil, Boateng, Chiesa.