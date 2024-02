LIVE FV, BOLOGNA-FIORENTINA 2-0: VINCONO I ROSSOBLU AL DALL'ARA

Fonte: Cronaca a cura di Niccolò Righi

21.02 - Con la partita termina anche la diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

21.00 - Niente da fare per la Fiorentina al Dall'Ara, è notte fonda per una squadra che è stata in difficoltà dal 1' all'ultimo minuto. Decidono la sfida le reti di Orsolini nel primo tempo e Odgaard nel secondo a sigillare i tre punti per i rossoblu che fanno un grande colpo in ottica Champions League. Per la Fiorentina è l'ennesima sconfitta in trasferta in una stagione che ora in campionato si complica e non poco.

90' +8' - FINISCE QUI. IL BOLOGNA BATTE LA FIORENTINA 2-0.

90' +7' - Giallo per Beltran che commette un fallo di frustrazione.

90' +5' - La chiude Odgaard che mette in rete un cross al bacio di Lykogiannis. Partita chiusa al Dall'Ara.

90' +5' - GOL DEL BOLOGNA. HA SEGNATO ODGAARD.

90' +2' - Doppia ammonizione per Birraghi e Posch per uno scontro verbale molto acceso.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

88' - Doppio cambio nel Bologna: fuori Kristiansen e Zirkzee, dentro Odgaard e Calafiori.

87' - Beltran sbaglia uno stop in area e vanifica una buona occasione.

85' - Nzola si libera in area e salta sopra a due avversari ma la colpisce lentamente. Palla a Ravaglia.

83' - Doppio cambio per la Fiorentina: dentro Duncan e Maxime Lopez, fuori Arthur e Mandragora.

82' - Zirkzee ancora pericoloso in area, si libera di Milenkovic ma calcia sull'esterno della rete.

78' - Doppio cambio nel Bologna: fuori Orsolini e Saelemaekers, entrano Ndoye e Lykogiannis.

78' - Ikoné! Bella azione della Fiorentina che libera il francese al tiro: da posizione defilata però non centra la porta.

75' - Nzola si mangia un gol! Sponda di Beltran, Nzola in probabile posizione di fuorigioco da due passi di testa la sparra fuori. Ma ora l'inerzia è cambiata.

72' - Altro giro, altra corsa. Stavolta è Orsolini a calciare con il destro da dentro l'area, centrando l'esterno della porta.

71' - Giocata di Ferguson che se ne va e calcia da fuori area sparando per fortuna fuori dallo specchio.

71' - Cambio nella Fiorentina: entra Nzola al posto di Nico.

70' - Cambio nel Bologna: fuori Aebischer, dentro Fabbian.

70' - Kayode calcia dalla distanza ma spara in curva. La Fiorentina sta provando a reagire finalmente.

68' - Ravaglia salva su Biraghi! Punizione calciata sul lato del portiere in maniera sporca ma l'estremo difensore rossoblu è attento e respinge.

65' - Altra azione pericolosa del Bologna con Orsolini fermato in fuorigioco.

64' - Beukema colpisce di testa il corner e spara alto da pochi passi. Ennesimo brivido per Terracciano.

63' - Saelemaekers salta Kayode ed entra in area crossando sul secondo palo. Arthur legge e allunga in corner.

60' - Giallo per Freuler per una trattenuta a centrocampo. Era diffidato e salterà la partita contro la Lazio.

59' - Si rivede in avanti anche la Fiorentina con Belotti che mastica però un pallone. Alla fine la sferra termina a Beltran che viene però fermato in area.

58' - Zirkzee! Ancora decisivo Kayode! L'attaccante stoppa il pallone tutto solo a centro area ma calcia addosso a Kayode bravissimo però ad opporsi. Che fatica sta facendo la Fiorentina.

57' - Cambio nella Fiorentina: dentro Beltran al posto di Bonaventura.

55' - Decisivo Terracciano con una parata su un colpo di testa di Aebischer schiacciato a terra. Ma la Fiorentina continua a soffrire...

51' - Cos'ha salvato Kayode! Zirkzee si ritrova tutto solo davanti a Terracciano, prova a scavalcarlo con un pallonetto che il portiere devia addosso ad Arthur che di petto la mette verso la rete. Un intervento super di Kayode evita il gol sulla linea!

47' - Prima conclusione della ripresa da parte di Ferguson che calcia bene dalla distanza. Terracciano però è attento e blocca a terra.

45' - SI RIPARTE! Nessun cambio per i due allenatori.

--- INTERVALLO ---

50' - Bologna che fa la partita e sfrutta gli spazi liberi che gli lascia la Fiorentina in contropiede. Viola che era partita bene rendendosi immediatamente pericolosa con Ikoné ma dopo il gol di Orsolini il pressing è calato e il Bologna ha messo più volte in pericolo la porta difesa da Terracciano

50' - FINE PRIMO TEMPO. AL DALL'ARA BOLOGNA IN VANTAGGIO PER LA RETE SEGNATA AL 12' DA ORSOLINI, A CUI E' STATO ANNULLATO ANCHE IL GOL DEL POSSIBILE 2-0 PER OFF-SIDE DI POSCH

45' - L'arbitro assegna cinque minuti di recupero

40' - Nella punizione di Orsolini, Posch si è trovato sulla traiettoria del tiro in posizione di fuorigioco. Si resta sul 1-0

40' - GOL ANNULLATO DAL VAR!

36' - Check al VAR per fuorigioco di Posch

35' - La punizione di Orsolini beffa Terracciano che non riesce a respingere la palla che in precedenza gli era rimbalzata davanti. 2-0 Bologna.

35' - RADDOPPIA ORSOLINI SU PUNIZIONE

34' - Ammonito Milenkovic. Zirkzee innesca Orsolini e viene steso da Milenkovic. Azione che è proseguita con la palla per Posch che viene steso. Punizione Bologna da buona posizione

30' - Fase nervosa della partita. Tanti falli a centrocampo

25' - Ancora pericoloso il Bologna. Saelemaekers sfrutta l'errore di Kayode ma il suo tiro dal limite dell'area è centrale e viene respinto da Terracciano

23' - Bravo Kayode a recuperare palla a Zirkzee sulla trequarti e a scaricare su Mandragora, il cui sinistro termina alto sopra la traversa

16' - Contatto in area bolognese tra Nico Gonzalez e Posch ma dopo un check al VAR Chiffi lascia proseguire per precedente fallo di Belotti su Beukema

12' - GOL DEL BOLOGNA. Cambio di gioco perfetto di Ferguson per Orsolini. Biraghi lo lascia entrare in area e il sinistro dell'esterno emiliano finisce alla destra di Terracciano. 1-0 Bologna.

11' - Contropiede Bologna con Orsolini il cui tiro dal limite finisce di poco fuori

10' - Mandragora innesca Nico Gonzalez la cui conclusione di sinistro termina sull'esterno della rete

8' PERICOLOSISSIMO IL BOLOGNA. Saelemaekers crossa raso terra ma Zirkzee - lezioso nell'occasione - non riesce a impattare di tacco a pochi passi da Terracciano

6' - SQUILLO VIOLA! Bonaventura innesca Ikoné che da posizione defilata non è riuscito a trovare lo specchio della porta. Prima azione pericolosa della Viola

5' - Fase di studio in questo inizio partita. Bologna che tiene maggiormente la palla ma Fiorentina che pressa altissima.

0' - FISCHIO D'INIZIO AL DALL'ARA!

Sta per avere inizio la sfida tra Bologna e Fiorentina. Alle 19:00 le squadre scenderanno sul terreno di gioco del Dall'Ara per una sfida che mette di fronte due squadre che sognano l'Europa. I padroni di casa, quinti a quota 39 punti, sono reduci da tre risultati utili consecutivi in cui hanno segnato tre reti e tra le mura amiche sono la miglior squadra da inizio anno. La Fiorentina, dal canto suo, viene da un roboante 5-1 contro il Frosinone ed è stata artefice di due delle cinque sconfitte che finora ha subito il Bologna nella stagione.

Queste le formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. A disp.: Bagnolini, Skorupski, Ilic, Corazza, Lykogiannis, De Silvestri, Calafiori, Moro, El Azzouzi, Urbanski, Fabbian, Karlsson, Odgaard, Ndoye. All.: Thiago Motta.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Belotti. A disp.: Martinelli, Vannucchi, Faraoni, Comuzzo, Parisi, Lopez, Duncan, Infantino, Barak, Sottil, Beltran, Nzola. All.: Vincenzo Italiano