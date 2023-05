LETEXIER, Giovedì la prima volta con Viola e Basilea

Fonte: a cura di Ludovico Mauro

Sarà Francois Letexier l’arbitro che dirigerà Fiorentina-Basilea, andata delle semifinali di Conference League. Francese classe ‘89, si tratta di un fischietto con un discreto bagaglio d’esperienza alle spalle in campo europeo. Vanta 8 presenze in Champions e 12 in Europa League, mentre in Conference la gara del Franchi sarà per lui il battesimo nella medesima competizione, dove non ha ancora arbitrato. In terra madre ha diretto 142 match di Ligue 1, dimostrandosi un fischietto dal cartellino facile: ben 563 gialli estratti nelle già citate presenze in Francia, una media di quasi 4 a partita. Per quanto riguarda invece le squadre, Letexier non ha mai arbitrato una sfida della Fiorentina né del Basilea.