LECCE-FIORE, I precedenti dell'arbitro sardo Giua

Venerdì sera alle ore 20:45 allo stadio Via Del Mare si disputerà la partita Lecce-Fiorentina valida per la ventitreesima giornata di Serie A. L'arbitro sarà Antonio Giua della sezione di Olbia che in questa stagione non ha mai diretto fino ad ora la Fiorentina ed ha arbitrato solo una volta il Lecce nella sconfitta in casa della Juventus.

Nella scorsa stagione invece ha incontrato la Fiorentina in due occasioni, alla diciottesima giornata in Roma-Fiorentina 2-0 con doppietta di Dybala e alla trentaduesima in Fiorentina-Sampdoria 5-0 con marcatori Castrovilli, Dodo, Duncan, Kouamé e Terzic. Nella stagione 2021/2022 Giua ha diretto i viola una sola volta, all'undicesima giornata nella vittoria di 3-0 contro lo Spezia con tripletta di Vlahovic. Un altro precedente risale alla stagione 2019/2020 alla tredicesima giornata con la sconfitta a Verona di 1-0 grazie alla rete di Di Carmine. La prima partita in cui ha trovato i viola fu nella stagione 2018/2019 alla terza giornata nella vittoria viola di 1-0 in casa contro l'Udinese con rete di Benassi. Nella sua carriera non ha mai diretto sfide tra Fiorentina e Lecce.

In questa stagione, Giua ha diretto sei partite di Serie A, una di Coppa Italia e quattro di Serie B. Invece dal 2015 in diversi anni ha ottenuto un totale di 48 presenze di Serie A, 11 in Coppa Italia e 61 in Serie B.