LEC-FIO, Il primo tempo si chiude 1-0 per i salentini

Male la Fiorentina a Lecce, coi salentini che alla fine del primo tempo conducono per 1-0. La squadra padrona di casa chiude la prima metà di gara con solo il 34% del possesso del pallone, ma anche con 8 tiri in porta (di cui uno vincente) a fronte degli unici 2 tentati da una Viola sin qui come minimo poco incisiva. Servirà una netta inversione di marcia da parte della compagine di Vincenzo Italiano per ribaltare una partita molto negativa.