LEC-FIO 2-2, Dormita difensiva, Piccoli la pareggia al 91'

NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Dopo la brutta sconfitta patita contro il Lecce al Via del Mare, la squadra farà subito ritorno al Viola Park dove si allenerà per preparare la prossima gara, in programma domenica 11 febbraio alle 12:30 al Franchi contro il Frosinone. Dopo la brutta sconfitta patita contro il Lecce al Via del Mare, la squadra farà subito ritorno al Viola Park dove si allenerà per preparare la prossima gara, in programma domenica 11 febbraio alle 12:30 al Franchi contro il Frosinone. RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 03 febbraio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi