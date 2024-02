LEC-FIO 1-0, Viola in apnea. Altro palo del Lecce

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fiorentina in enorme difficoltà in questa prima mezz'ora al Via del Mare: sotto già 1-0 per la rete di Oudin, è ancora il Lecce ad essere più pericoloso, sfondando ancora una volta sulla sinistra con Banda; l'esterno zambiano sgasa sulla fascia e mette in mezzo un traversone basso a rimorchio per Krstovic, che controlla e in girata colpisce il palo a Terracciano battuto. Un altro brivido per una Fiorentina in apnea.