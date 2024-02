LEC-FIO 1-0, Triplo cambio viola: esordio per Belotti

Subito una grossa tripla novità in avvio di secondo tempo. Fuori Bonaventura, Duncan e Quarta. Dentro Mandragora, Milenkovic ma soprattutto Andrea Belotti, al suo esordio con la maglia della Fiorentina. Sotto 1-0 per la rete di Oudin, Italiano decide di rivoluzionare la squadra all'intervallo con un triplo cambio e lanciando subito il nuovo acquisto in corsa. Attacco pesante per i viola, che schierano Belotti-Beltran-Nzola davanti.