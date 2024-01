LE RISPOSTE AL MERCATO DI NZOLA E BELTRAN: MA PER VINCERE NON BASTA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina non riesce ad andare oltre il pareggio nella sfida contro l'Udinese. I viola rimangono quarti in classifica, ma non allungano rispetto alle dirette concorrenti per la corsa Champions. La nota positiva nel 2-2 del Franchi come sottolineato in conferenza stampa da Vincenzo Italiano, oltre al buon esordio del neo acquisto Faraoni(per lui l'assist per il gol del momentaneo 1-1 di Beltran), riguarda il nome dei due giocatori gigliati che si sono iscritti al tabellino dei marcatori, ovvero Beltran e Nzola. Per la prima volta da quando sono arrivati a Firenze infatti i due centravanti viola sono andati a segno insieme.

Aspettando rinforzi dal mercato, soprattutto sugli esterni(Ruben Vargas e Ngonge gli obiettivi principali) dove la coperta è corta con Nico Gonzalez infortunato, Sottil non ancora al 100% e Kouame in Coppa d'Africa, sono le due punte viola ad evitare alla formazione di Italiano la seconda sconfitta consecutiva in campionato. Un gol da attaccante vero quello di Lucas Beltran. L'argentino, su cross di Faraoni, gira di testa il pallone alle spalle del portiere dell'Udinese Okoye. Si tratta della sesta marcatura dell'ex River Plate in stagione, la quarta in campionato, e della nona rete di testa in Serie A dei viola. La Fiorentina, con un gol in più rispetto a Roma e Juventus, è la squadra che sfrutta meglio offensivamente questo fondamentale.

Dopo il secondo vantaggio friulano, firmato da Thauvin, a siglare la rete del definitivo 2-2 ci pensa su rigore Nzola che, come detto anche da Vincenzo Italiano, ha dimostrato personalità nell'andare dal dischetto a dieci minuti dal suo ingresso in campo. L'angolano risponde così, con il suo secondo gol in campionato dopo quello al Cagliari, alle voci di mercato degli ultimi giorni. La Fiorentina infatti sembra non escludere del tutto la possibilità di una sua partenza e sull'ex Spezia ci sarebbero Cagliari, Salernitana e Genoa. Nel caso in cui Nzola lasci Firenze, i nomi più caldi per sostituirlo in maglia viola sarebbero quelli di Dia, Belotti e soprattutto Kean. L'attaccante azzurro e la Juve però prima di accettare qualsiasi proposta vogliano formalizzare il rinnovo del contratto.