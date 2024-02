LE PAROLE DEL MISTER METTONO TRISTEZZA, COME LA SUA VIOLA

Mi par di capire che si stiano svegliando tutti dal letargo, forse sono queste temperature primaverili, ma la fiducia incondizionata verso la società viola sta pesantemente vacillando e non c’è più il quarto posto in classifica a fare da puntello. Non che questo mi rallegri, ma avendo sostenuto da sempre che c’erano dei lampanti problemi da risolvere mi appello al detto “tutti i nodi vengono al pettine” e quando succede fa molto male. La Fiorentina vista ieri al Castellani è la solita degli ultimi mesi, senza anima né carisma, senza gioco e senza idee e i risultati la dicono lunga perché in questo 2024 abbiamo fatto solo 5 punti vincendo col Frosinone e pareggiando con l’Udinese e ieri ad Empoli, tutte squadrone, senza contare che con Sassuolo e Lecce abbiamo perso. Se c’è ancora chi è tranquillo, lo sfido a farsi vedere da uno bravo!

Ed infatti la tifoseria anche ieri, dopo i primi mugugni dell’ultima al Franchi, si è fatta sentire (forse era meglio partire un po’ prima, azzardo) a fine gara intonando cori che dimostrano come stiano girando le scatole pure ai più fiduciosi: “meritiamo di più, fuori le palle e bisogna spendere” sono risuonati alti verso il cielo ma l’importante è che arrivino nella testa di chi opera per la Fiorentina anche se, avendo a che fare con persone permalose, ho paura che scatenino ripicche.

Come sapete ho sempre sostenuto Italiano ma adesso comincia ad innervosirmi pure lui. Come può presentarsi davanti ai microfoni dopo un grigio pareggio contro l’Empoli e dire “nel primo tempo i miei mi sono piaciuti”? Peccato che si giochi per oltre 90 minuti e nel frattempo lei e i suoi ragazzi siete riusciti a confezionare un patatrac su un calcio d’angolo a favore dei viola, con tutto il mondo in avanti in area esponendosi ad un contropiede che ha poi generato il rigore per gli empolesi. Troppo spesso ormai prendiamo gol assurdi e mi permetto di chiedere perché dalla panchina il Mister non abbi urlato per correggere questa disposizione kamikaze. “Abbiamo solo dormito sul gol”, caro Italiano, fa saltare i nervi e lo dico con affetto.

La Fiorentina purtroppo ha perso la sua identità e con tutte le colpe che riconosco alla dirigenza, mi chiedo perché il tecnico debba farci tutte le volte il bollettino medico: Nico è rientrato da poco, Bonaventura ha problemi al tallone, Arthur deve essere gestito, quindi? Se è un messaggio per chi non ha portato rinforzi, perché non li ha messi a nudo dimettendosi alla fine del mercato? Probabilmente il nostro allenatore ha una grande considerazione di se stesso, molti gli riconoscono grandi capacità, e avrà pensato di poter fare un nuovo miracolo italiano ma si percepiscono degli scricchiolii inquietanti e non possiamo che essere preoccupati. Troppi errori, soliti errori, calciatori fuori ruolo o scelte discutibili, piedi invertiti che non invertono però questo trend e duole vedere come, comunque, Italiano sia lasciato solo a gestire la baracca.

Sono convinta che la società non esonererà mai il tecnico perché attenta ai conti e due allenatori a libro paga non li concepisce, ma ritengo anche che Italiano rappresenti per loro un ottimo parafulmine perché è da tempo che molta gente incolpa il Mister delle sciagure viola e quindi perché non approfittare di questa opportunità? Per come stanno andando le cose è chiaro che le colpe vadano da ora in poi divise fra tutte le parti in causa mantenendo però presente che “il pesce puzza sempre dalla testa”.

L’ultima citazione del nostro allenatore che voglio riportare è “dobbiamo tenere alto l’entusiasmo”. Per ora è purtroppo in picchiata e vedere l’attuale Fiorentina è di una tristezza imbarazzante tanto che, nello sconforto del grigio pareggio per 1-1 ad Empoli ho pensato che Angelina Mango potesse aver visto le nostre partite quando ha scritto e cantato “La noia” (lo so non sono normale!)…ma almeno lei ha vinto il festival di Sanremo!

La Signora in viola