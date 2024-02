LE CIFRE DEL MERCATO ESTIVO VIOLA: PER ARTHUR SBORSATI 2 MLN, CABRAL MINIERA D'ORO

In attesa che vengano rese note le cifre del mercato viola della sessione di gennaio, è possibile intanto certificare - in virtù del bilancio redatto dalla Fiorentina al 30 giugno 2023 che già nei mesi scorsi era stato magnificato in virtù dei ricavi operativi ottenuti per il percorso in Coppa Italia e in Conference - quelli che sono stati i soldi spesi e incassati nel corso dell'ultima finestra estiva. Un calciomercato che ha profondamente cambiato il volto della squadra di Italiano e che ha portato la società di Rocco Commisso (bonus esclusi) a incassare un totale di 50.900.000 euro a fronte di incassi (anche in questo caso senza premi) per un totale di 44.905.000.

CIFRE PARZIALI. In questo focus - che riporta, è bene dirlo, cifre in alcuni casi parziali in quanto non comprensivi di gettoni di valorizzazione di singoli giocatori (il caso eclatante è Beltran, per il cui acquisto non sono stati messi a bilancio oltre 12 milioni di euro di bonus) - ci limiteremo a fare cronaca, in base alle somme rivelate dalla Fiorentina, senza esprimere giudizi ma lasciando libera interpretazione ai lettori della nostra testata.

GLI ACQUISTI. Come detto, la Fiorentina nel corso dell'ultima estate ha effettuato operazioni per un totale di 44.905.000 milioni di euro: l'innesto più costoso è stato Nzola, pagato allo Spezia 12,6 milioni di euro (pagabili in tre esercizi), seguito da Beltran (12,59) e Parisi (10). Da segnalare anche i 3,8 milioni per Christensen, gli 0 euro per il tesseramento di Yerry Mina (che era svincolato) e, soprattutto, i 2 milioni di euro corrisposti alla Juventus per il prestito oneroso di Arthur Melo (al quale i viola pagano come stipendio un indennizzo di 60mila euro, a fronte degli oltre 4 che la Vecchia Signora corrisponde al brasiliano). 1 milione e basta, invece, la cifra che la Fiorentina ha pagato al Sassuolo per avere in prestito Lopez. Menzione anche per il baby Guidobaldi (classe 2004), acquistato a titolo definitivo per 60mila euro dalla Recanatese ma già rispedito al mittente nelle Marche (in prestito) dopo appena sei presenze con la Primavera di Galloppa.

LE CESSIONI. Il dato finale certificato dalla Fiorentina parla di incassi per un totale di 50,9 milioni (dunque, alla luce degli acquisti, il bilancio segna un +5,99 di attivo) con due operazioni in uscita ben più rilevanti delle altre: l'addio di Cabral al Benfica (20 milioni di guadagno in totale) e quello di Igor in direzione Brighton (16,15 milioni, senza contare i bonus). Segue il prestito oneroso di Amrabat al Man. United (9 milioni pagati in un'unica soluzione, con un eventuale riscatto pari a 20 più bonus), i 5,4 milioni per la cessione di Terzic al Salisburgo e i prestiti onerosi - per un totale di 350mila euro - per il carneade Sabiri e il giovane Spalluto. Nessun ricavo invece dalle cessioni in prestito degli altri baby. Nel dettaglio, ecco le cifre rese note dalla Fiorentina nel suo bilancio: