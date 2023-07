FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

La preparazione della Fiorentina in vista della prossima stagione, tra Viola Park e partite internazionali, prosegue come un cantiere aperto sotto molti aspetti.

Si parte della forma fisica, ancora da definire e ancora lontanissima dalla perfezione. Ieri contro la Stella Rossa, tralasciando l’atteggiamento mentale dei primi (almeno) 45 minuti e molti errori tecnici che anche in amichevole non dovrebbero verificarsi, il divario sul piano della preparazione fisica è stato evidente. La Fiorentina davanti a se ha ancora quasi un mese di allenamenti e amichevoli, la Stella Rossa inizierà ufficialmente il proprio campionato domenica. Ad evidenziare il fatto è stato Cristiano Biraghi al termine della partita (LEGGI QUI).

Dunque, nel frattempo in cui Arthur e compagni cercheranno di mettere benzina nelle gambe ed entrare nel pieno degli schemi di Vincenzo Italiano (prossima, ed interessante, amichevole contro il Grosseto martedì prossimo) nello stesso binario parallelo procede avanti quello del calciomercato.

Osservazioni sono in corso all’interno di casa Fiorentina. Dal possibile innesto tra i pali, passando dalla situazione Sutalo. Il difensore croato è stato scelto come dopo Igor e la trattativa con la Dinamo Zagabria prosegue: prima offerta da 12 milioni rifiutata dalla squadra croata), fino alla vicenda centravanti, tra Nzola (LEGGI QUI) e Beltran, l’ultimo nome uscito in ottica viola.

Da definire ufficialmente anche la situazione Amrabat, sempre più vicino a vestire la maglia del Manchester United. Senza dimenticare gli esuberi (Kokorin in primis). Lavori in corso, sotto molti aspetti. In attesa che venga trovata la miglior forma fisica.