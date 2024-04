LA VIOLA BALLA CON MANDRAGORA: IL SUO 2024 DAI GOL PESANTI

FirenzeViola.it

Quello di Rolando Mandragora è un 2024 ad alti livelli. Il centrocampista viola ha ritrovato la titolarità che per buona parte del girone di andata era mancata, e in questa seconda parte di stagione ha iniziato a dimostrare il suo valore. Il gol capolavoro di ieri sera contro l'Atalanta è il quinto centro in stagione (3 in campionato, 1 in Conference e 1 in Coppa Italia) e 4 di queste reti sono arrivate proprio nel 2024, a dimostrare la crescita del numero 38 viola che non aveva mai segnato 5 gol in una stagione.

Ha battuto il record dell'anno scorso, quando si era fermato a 4, facendo diventare questa stagione la più prolifica della sua carriera. Quello visto in questi ultimi mesi infatti è un Mandagora decisamente sugli scudi, capace di segnare gol pesanti in partite decisive. Basti pensare al gol del pareggio nel 3-4 di Budapest col Maccabi Haifa, alla rete del vantaggio contro la Roma, fino all'eurogol di ieri sera contro l'Atalanta nella semifinale di andata di Coppa Italia.

Il suo tiro da fuori all'incrocio di pali vale il vantaggio viola al primo round della doppia sfida con la squadra di Gasperini e tutto ciò "arriva in un momento in cui ne avevo bisogno" ha detto il calciatore nel post partita, evidenziando come queste prestazioni importanti gli diano grande fiducia in vista del futuro. "Siamo a ballare, quindi balliamo" ha aggiunto Mandragora, che ora si appresta ad affrontare la sua ex squadra in campionato, ma facendo intendere che la Fiorentina ci crede e l'obiettivo si chiama Roma il prossimo maggio.