LA SPINTA DI FIRENZE PER UN NUOVO FEBBRAIO DI RINCORSA

Firenze risponde e risponderà presente, ancora una volta. La doppia trasferta di campionato da vivere nel giro di cinque giorni tra Bologna ed Empoli trascinerà infatti lontano da Firenze quasi cinquemila anime viola, divise tra le 1.600 di oggi al Dall'Ara e le oltre tremila attese questo weekend al Castellani. Una vera e propria dichiarazione d'amore verso la squadra e l'allenatore (osannato non più tardi di domenica scorsa dalla Curva Fiesole) per provare a dare ancor più lustro a una stagione che fino ad oggi, nonostante due fasi di conclamata crisi, ha permesso a Biraghi e compagni di fare comunque meglio rispetto a dodici mesi fa.

Ad oggi la Fiorentina ha nove punti in più rispetto allo scorso campionato, che alle ore 22 di oggi potrebbero perfino essere dodici (nel 21° turno di un anno fa - ovvero la giornata che verrà recuperata oggi - i viola persero in casa con il Bologna 2-1 e dunque dalla classifica generale non ci sono da sottrarre ulteriori punti) ed è già agli ottavi di Conference League, laddove dodici mesi fa la squadra di Italiano dovette passare dall'ostacolo Sporting Braga per portare avanti il proprio cammino europeo.

E fu proprio in terra portoghese, a metà febbraio, che dopo una lunga fase di alti e bassi la Fiorentina iniziò ad imbastire la propria rinascita, centrando nove vittorie di fila tra Serie A e Conference che permisero al club di Commisso di riavvicinarsi non solo alla zona Europa in campionato ma anche di rilanciare la propria candidatura da big in campo internazionale. Ecco perché, dopo la manita al Frosinone, la speranza in casa viola è quella di dare continuità a partire dalla gara di questa sera a Bologna. Il secondo mese dell'anno, del resto, è per Italiano un periodo solitamente fortunato: oltre alla fortunata cavalcata del 2023, l'anno prima il tecnico ottenne 6 punti in quattro gare oltre al passaggio in semifinale di Coppa Italia.