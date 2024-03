LA SOTTIL(E) LINEA VIOLA

FirenzeViola.it

“Mi auguro che faccia questo step tanto atteso: lo scorso anno si è fermato sul più bello ma la crescita della squadra passa dalle individualità” sono state queste le parole di mister Vincenzo Italiano in merito alla prestazione di Riccardo Sottil contro la Roma, la numero cento in Serie A (79 con la maglia della Fiorentina, 21 con quella del Cagliari), e probabilmente tra le migliori nella sua esperienza a Firenze.

BENE LA CENTESIMA - Alla centesima in campionato, infatti, Riccardo Sottil ha finalmente convinto, uscendo dal campo tra gli applausi di tutto il Franchi. Una rarità per un calciatore che anche quest'anno ha fatto fatica a scaldare i cuori viola. Nella gara contro i giallorossi il classe '99 è stato imprendibile per un tempo, ha fatto subito ammonire Mancini, costringendo la Roma a cambiare assetto e poi sostituirlo, e anche Huijsen, entrato proprio al posto del capitano della Roma, è stato ammonito proprio per un fallo su Sottil. Meno in evidenza nella ripresa, ma nel complesso una gara più che sufficiente per il figlio d'arte.

TITOLARITÀ GUADAGNATA - L'impiego dell'esterno da parte di Italiano non è mai stato così alto considerando che proprio domenica sera ha collezionato la sua quarta titolarità consecutiva in Serie A (Empoli, Lazio, Torino e Roma). Agli occhi del tecnico viola il numero sette adesso è a tutti gli effetti un titolare di questa Fiorentina. Sulla destra Nico Gonzalez è inamovibile ma, viste anche le prestazioni di Ikoné, sulla sinistra il numero sette viola è primo nelle gerarchie. Contro il Maccabi Haifa l'ex Lille potrebbe tornare dal primo minuto ma domenica a Bergamo il mister dovrebbe puntare ancora una volta su Sottil. La speranza adesso è che "il tanto atteso step", come detto da Italiano, possa arrivare in questo finale di stagione, così da riscattare anche una carriera che, nei momenti migliori, è sempre stata rallentata dai problemi fisici.