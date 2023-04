LA FIORENTINA HA MESSO LA QUINTA: ECCO IL SEGRETO DEL CAMBIO PASSO DEI VIOLA

FirenzeViola.it

Cinque vittorie nelle ultime cinque giornate di campionato, un filotto che -se allargato alle gare di Conference- arriva a 8 successi di fila, per un totale di 10 risultati utili consecutivi. Da metà febbraio la Fiorentina ha cambiato passo: merito degli aggiustamenti tattici di Vincenzo Italiano, del rientro di alcuni giocatori chiave come Gaetano Castrovilli, ma non solo.

Da un mese e mezzo a questa parte la Fiorentina ha alzato i giri del motore ed una statistica meglio di tutte le altre lo racconta. Andando a vedere i chilometri percorsi dai viola nelle ultime gare, si può notare come l'accelerata di Biraghi ed i suoi sia reale: contro Inter, Lecce, Cremonese, Milan e Verona, la viola ha corso in media 110,2 chilometri a partita (statistiche Lega Serie A), un dato impressionante se si conta che nella prima parte di stagione la Fiorentina era tra le squadre che percorreva meno chilometri a gara. Se confrontiamo il chilometraggio ottenuto in questi match con quello registrato nell’andata contro le stesse avversarie, la Fiorentina ha percorso in media 3 km in più a gara. Un cambio di passo netto che si rispecchia nei punti fatti: contro Inter, Lecce, Cremonese, Milan e Verona all’andata erano arrivati 7 punti, a fronte dei 15 ottenuti al ritorno.

La Fiorentina prima camminava, adesso corre. sterzata in classifica della squadra di Italiano passa soprattutto da una condizione fisica ritrovata ed il sospetto è che la partenza a rilento sia dovuta ad una preparazione ad hoc, che ha dovuto tener conto di una stagione sui generis causa ampia pausa Mondiali. Partire col freno a mano tirato per poi accelerare come un diesel: ad oggi, la scelta strategica sembra pagare. La Fiorentina ha messo la quinta e arriva nel momento decisivo con il gas a martello.