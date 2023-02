LA FIORENTINA E IL MAL DI GOL: DA BRAGA LA (DOPPIA) RISPOSTA

La Fiorentina è tornata a vincere dopo sedici giorni (in trasferta dopo dodici gare) e lo ha fatto nella partita finora più importante della stagione. Avendo domato con sostanziale facilità i portoghesi del Braga, la squadra di Vincenzo Italiano - prima in Conference League per gol siglati - può guardare con molta fiducia al ritorno del 23 febbraio. Non solo però la sensazione di aver fatto un notevole passo in avanti verso gli ottavi di finale del torneo: tante altre buone notizie dal trionfo di ieri, su tutte la (doppia) risposta dei centravanti.

Jovic, la partita perfetta.

È stata senza ombra di dubbio la serata del serbo. Il classe '97 è tornato a rispondere presente, dimostrando di saper stare in partita già al secondo minuto con l’acrobazia intercettata dal portiere bracarense Matheus. Dopodiché, il gol dell’1-0 che ha collocato Jovic al secondo posto dei marcatori di testa fra i calciatori di Serie A (4 reti, dietro solo alle 5 di Osimhen). Adesso l'ex Real Madrid, che in totale vanta uno score di 10 centri con la maglia della Fiorentina, risulta il capocannoniere della Conference League. Non male.

Cabral e il "vizio" della Conference.

Quattro dei suoi sette gol siglati in stagione provengono proprio dal torneo internazionale, il brasiliano si porta dietro il "vizio" dai tempi del Basilea (13 reti nel 2021-22). Ciò che più è piaciuto del classe ’98 è stato l’abbraccio proprio col compagno di reparto Jovic dopo il raddoppio del serbo, oltre ovviamente al pregevole sigillo regalato ai tifosi presenti all'Estádio Municipal a pochi minuti dall’ingresso in campo. I presupposti erano incoraggianti - i viola in Conference viaggiano a un'altra velocità in fatto di marcature - , le conclusioni di più.