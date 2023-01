LA DIFESA E IL MERCATO DI CUI NON SAPEVI DI AVER BISOGNO

La sessione di trattative invernale della Fiorentina è iniziata all'insegna dell'incertezza. Se da una parte il club di viale Manfredo Fanti non sembra in genere propenso a chiudere grandi colpi, dall'altra le voci che filtrano fanno comunque registrare una sostanziale tendenza al mercato in difesa. Inaspettata, verrebbe da dire, poiché in questi ultimi mesi i maggiori limiti della squadra di Vincenzo Italiano sono sempre stati ricondotti alla sterilità offensiva.

Ecco dunque farsi avanti il nome di Giorgio Cittadini, centrale classe 2002 del Modena ma di proprietà dell'Atalanta, il cui procuratore Luca Ariatti ha fatto capolino al centro sportivo "Davide Astori" proprio negli scorsi giorni. C'è poi il profilo di Sam Beukama, 1998 olandese, scuola Go Ahed Eagles, attualmente all'AZ Alkmaar. Infine (almeno ad ora) Valentin Gomez, diciannovenne argentino in forza al Velez Sarsfield su cui però è forte anche l'interesse del Bologna.

Non solo le entrate, anzi. È ormai noto l'interesse per Aleksa Terzic da parte del Bologna, che tra l'altro sabato contro il Sassuolo era presente allo stadio Artemio Franchi nelle persone di Giovanni Sartori e Marco Di Vaio proprio per seguire il terzino serbo. Altro nome in uscita è quello di Lorenzo Venuti, anche se eventualmente deve prima essere individuato il suo sostituto. Il mercato della Fiorentina, insomma, pare aver preso una direzione precisa. Sono attesi sviluppi.