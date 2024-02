LA COPPIA DA CUI RIPARTIRE

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con la chiusura del mercato si è chiuso anche un gennaio "nero", per riprendere le parole di Vincenzo Italiano, e anche se febbraio non sembra essere iniziato nel migliore dei modi, il tecnico viola è costretto a trovare un modo per uscire da questo momento no. Ma dopo una bastosta del genere come si riparte? Quando perdi in questo modo è molto difficile trovare qualcosa di positivo da portarsi dietro, ma dalla trasferta di Lecce, se Italiano dovesse cercare i lati meno negativi nel tentativo di ritrovare un equilibrio alla squadra, bisognerebbe guardare il reparto avanzato. Da una parte c'è Lucas Beltran che ha trovato il suo secondo gol in nelle ultime tre gare, il quinto nelle ultime 8 partite giocate.

Quello segnato a Lecce, anche se molto "di rapina" evidenza una continuità sotto porta che prima d'ora non si era mai verificata, e con la sua settima rete stagionale l'argentino non può non avere come obiettivo la doppia cifra. Dall'altra parte c'è il neo acquisto Andrea Belotti che nella trasferta in Salento ha fatto il suo esordio con la maglia viola. E se non ci fosse stata la sfortuna su quel tiro sporcato finito sulla traversa, la prestazione sarebbe stata condita anche dal suo primo gol con la Fiorentina. La gioia è solo rimandata ma il fatto che Il Gallo sia stato buttato dentro dopo neanche un allenamento, la dice lunga in merito a cosa pensa il mister di lui.

"Si è mosso bene e poteva già far gol, può darci tantissimo perché è un grande giocatore" ha detto il tecnico sul suo nuovo attaccante, sul quale inevitabilmente punta molta. E chissà che in futuro Italiano non possa puntare direttamente sulla coppia Beltran-Belotti dal primo minuto. Con la vittoria che in campionato manca ormai da più di un mese, adesso c'è un’intera settimana per preparare la prossima gara di campionato col Frosinone, con l'obiettivo di trovare i primi tre punti del 2024 e ritrovare quella serenità che ora sta indiscutibilmente mancando.