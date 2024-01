L'ORA DELLA VERITÀ. DAL COLPO A SORPRESA A VARGAS E LE USCITE

FirenzeViola.it

“Niente, a posto così”. Eloquente risposta uscita ieri, in sala stampa, dalla bocca di Vincenzo Italiano. Il tecnico della Fiorentina ha ribattuto così a una domanda nel post partita, con cui gli era stato chiesto che cosa si aspettasse da queste ultime ore di mercato. Se il modus operandi della dirigenza è stato finora quello di voler aspettare la fine della sessione, allora siamo arrivati al momento della verità. Più che scorrono le lancette e più che ci si avvicina al sipario, con la compravendita dei cartellini che in Italia si stopperà giovedì alle ore 20.

Dunque, oltrepassate le delusioni in Supercoppa e in campionato, allenatore, squadra e soprattutto tifosi vogliono vederci chiaro, attendendo segnali da parte della società. È ormai nota la ricerca di un esterno d’attacco, già reclamato da Italiano in tempi non sospetti e a maggior ragione dopo gli ultimi impegni ufficiali: profilo per il quale la Fiorentina avrebbe virato su Ruben Vargas, in una trattativa che sta andando a oltranza e che si gioca su un paio di milioni. Oggi viola e Augsburg ne discuteranno ancora, cercando di assottigliare sempre di più fino ad azzerare la distanza tra i sette milioni fin qui proposti e i dieci richiesti. Ma se ciò non si verificasse, col tempo agli sgoccioli l’affare rischia di finire in frantumi. Il club insiste a tenere d’occhio anche altri nomi, quali Luciano Rodriguez - gioiello del Liverpool de Montevideo - o Everton Cebolinha del Flamengo. Mascherata sullo sfondo rimane poi, come sempre, la possibilità da non escludere che spunti fuori un nome a sorpresa, magari mai trapelato e al quale la società sta lavorando sotto traccia.

Poi, dopo l’addio di Brekalo in direzione Spalato, ci saranno da sistemare le ultime operazioni in uscita, come Yerry Mina sul quale non mancano attenzioni all’estero, o Gino Infantino, quasi mai preso in considerazione da Italiano e con l’entourage a Firenze che lavora in tal senso. C’è quindi ancora molto da fare, per una campagna acquisti che fin qui ha portato in dote il solo Faraoni, con la piazza e l’allenatore che non nascondono i loro mugugni di delusione. Consci del fatto che di fronte c’è una stagione che, giunti ormai alla metà, ha preso o potrebbe ancora prendere una piega non banale, con la possibilità di potersi giocare fino in fondo qualcosa come accaduto un anno fa.