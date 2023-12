L'OCCASIONE FA IL CLUB LADRO...E POTREBBE PORTARE ANCHE UN CENTRALE

FirenzeViola.it

Terzino destro e esterno offensivo: questi due ruoli sono quelli che da tempo tutti sanno che la Fiorentina sta provando a sistemare col mercato di riparazioni ma, in caso di occasione, la questione potrebbe anche allargarsi ad un altro ruolo come quello del centrale difensivo. Già in estate le perplessità intorno al nome di Yerry Mina avevano fatto intendere che i dirigenti viola stessero cercando un difensore in più che poi non è arrivato, ma per lo stesso motivo, dopo aver visto in campo il colombiano, a gennaio la situazione potrebbe tornare fluida.

La soluzione migliore potrebbe essere quella di trovare un centrale che possa giocare all'occorrenza anche terzino o viceversa, così da coprire una doppia falla con un solo investimento. Però questo non è facile e dunque si guarderà anche alle eventuali occasioni legate a un centrale puro. Ad agosto la Fiorentina aveva guardato con interesse a Luperto dell'Empoli, soluzione più utile rispetto a Mina, buona nel ruolo di quarto interprete del ruolo. Adesso gli azzurri non possono privarsene ma l'identikit della potenziale occasione è quella. Un giocatore più fisico rispetto a Quarta e Ranieri, ma allo stesso tempo più rapido di Mina. Il famoso sostituto di Igor che ancora non è arrivato.

Theate sarebbe l'ideale ma per lui se ne riparlerà a giugno, a meno di clamorosa apertura del Rennes per una formula come il prestito con diritto di riscatto. Altamente improbabile. In ogni caso il centrale, pur non essendo una priorità, resta una delle situazioni di mercato che la Fiorentina sta vagliando tramite i procuratori amici, sondando il mercato nazionale e non solo per dare più opzioni a Italiano che, dopo aver provato a inserire Mina nel suo gioco, si è reso conto in breve tempo che il centralone sudamericano non è propriamente ciò che serve per la rotazione difensiva in vista delle tante partite da giocare. Mina sarebbe comunque destinato a restare fino all'estate, quando il suo addio è già stato deciso. E Comuzzo? In caso di arrivo di un quinto centrale, allora potrebbe anche partire in prestito per trovare un maggiore minutaggio. Così da riaverlo pronto, abile e arruolabile dalla prossima estate.