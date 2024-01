L'INFERMERIA SI SVUOTA MA CON L'INTER PRONTO SOLO NICO

Fonte: Ha collaborato Niccolò Righi

Prime scosse dal mercato ma quello che più conta per Vincenzo Italiano, in attesa che i colpi annunciati si concretizzino, è che stia recuperando una dopo l'altra le pedine. L'infermeria sembra via via svuotarsi infatti perché oggi con il ritorno in gruppo di Gaetano Castrovilli tutti i giocatori di lunga degenza sono recuperati. Certo il ritorno ad allenarsi in gruppo, per qualcuno solo parzialmente, non significa avere già tutti pronti per l'Inter che arriverà a Firenze sì senza due giocatori importanti squalificati (Barella e Calhanoglu) ma ancora più sicuro dei propri mezzi dopo la conquista della Supercoppa ieri sera. Un entusiasmo che lascerà subito spazio alla consapevolezza che la Juve ha operato il sorpasso in vetta e dunque anche in campionato deve subito riprendere a correre, già al Franchi.

Ecco perché il tecnico viola non potrà prmettersi di mettere in campo giocatori non al 100%, come Dodo o lo stesso Castrovilli (reinseribile in lista per il campionato durante tutto il mese). Il loro entusiasmo per un traguardo tanto atteso dopo le operazioni subite è giusto e contagioso (sia con i tifosi che via social), ma il cammino per il loro reintegro è lungo e l'inserimento molto graduale per evitare ricadute. Discorso diverso per Nico Gonzalez. In Arabia ha ripreso ad allenarsi con il gruppo (come Dodo) ed ha assaporato la panchina contro il Napoli, con l'Inter potrebbe essere di nuovo convocato convocato, visto l'infortunio di natura molto diversa anche solo per uno spezzone di gara. Tra l'altro l'addio ufficioso di Brekalo (oggi si è allenato ma domani dovrebbe essere a Zagabria) lascia vuoto un posto sulla fascia. In attesa di Brian Rodriguez e forse di Vargas, Sottil e Nico saranno gli acquisti del momento.