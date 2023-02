L'EUROPA CHIAMA ANCHE IN SERIE A, NEL DERBY SERVE RISPONDERE PRESENTE: I PRECEDENTI

Servirà confermare la bella prestazione e la roboante vittoria contro il Braga domani contro l'Empoli per la Fiorentina. Il motivo principale è per dare una svolta anche al campionato, che per ora ha visto la Viola in difficoltà, e non poco. Il derby toscano contro l'Empoli sarà un vero e proprio scontro diretto per rimanere aggrappati al treno chiamato Europa passante per la Serie A. Momentaneamente la Fiorentina si trova al quattordicesimo posto in classifica a quota 24 punti, mentre la squadra di Zanetti è posizionata due gradini più in su (dodicesimo posto) a più tre dai viola. L'ipotetica posizione europea in classifica, ossia il settimo posto, è ad oggi occupata dal Torino che presenta 30 punti sei in più rispetto alla Fiorentina. Una distanza sicuramente non abissale ma che dovrà essere colmata, da Vincenzo Italiano i suoi ragazzi, già dalla partita di domani.

I precedenti tra Fiorentina ed Empoli

Domani sarà la sfida numero 31 tra i gigliati e gli azzurri. Il bilancio, ad oggi, vede 16 vittorie della Fiorentina, 8 pareggi e 6 successi dell'Empoli. Andando ancora più nel dettaglio, l'Empoli, a Firenze, ha vinto solo due volte, l'ultima nel 2017 e finì 1-2. L'anno scorso, allo Stadio Artemio Franchi, finì 1-0 per la Fiorentina grazie al gol di Nico Gonzalez, mentre l'ultima sfida andata in scena, la seconda giornata di questo campionato, ha visto concludersi la partita sul risultato di 0-0, con la Fiorentina che in superiorità numerica per una mezz'ora abbondante non è riuscita a infilare la palla in rete dietro le spalle di Vicario.