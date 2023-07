L’AGENDA DEL MERCATO

FirenzeViola.it

Tra un portiere, un centravanti e magari pure un centrocampista (che possa coprire la partenza di Amrabat) è un trequartista il prossimo volto nuovo atteso al Viola Park nella giornata di martedì. Gino Infantino sarà la prima novità di una settimana in cui la Fiorentina si riscopre di nuovo in Europa, con l'attesa per il verdetto Uefa che adesso si trasla verso i sorteggi del 7 agosto quando la squadra di Italiano scoprirà gli avversari nei play off del 24 e 31 agosto validi per l'accesso alla fase a gironi.

Se l'argentino rappresenterà una risorsa per l'immediato o per il futuro lo valuterà Italiano nei prossimi giorni, di certo i viola han dimostrato di voler scommettere su un giovane e pure sulle indicazioni della dirigenza che in lui ha visto gli stessi margini di crescita di cui ha recentemente parlato anche Tevez. Un trequartista centrale in grado di giocare anche da esterno, così lo raccontano, che potrebbe incrementare le scelte a disposizione di Italiano per la linea a tre dietro la punta destinata alla conferma (seppure nel reparto non tutto sia scontato, almeno nel caso di Castrovilli).

Ma per un giovane di belle speranze già preso restano le altre piste di mercato a impegnare la società, dalla questione portiere nella quale il polacco Grabara ha scalato posizioni e gerarchie fino a quella di una nuova punta che resta sospesa. Mentre il nome di Beltran sembra allontanarsi per più di una difficoltà, concorrenza e valutazione incluse, sul nome di Nzola pesa la dead line fissata dallo Spezia che non vorrebbe andare oltre la prossima settimana, ma intanto sarà necessario anche capire meglio il futuro di uno tra Cabral e Jovic .

Quanto alla difesa i prossimi potrebbero i giorni del rilancio per Sutalo, obiettivo principale per completare il pacchetto di centrali dai quali è uscito Igor, sempre che non sia l'uscita di Amrabat (con il Manchester United in prima fila) il primo argomento da affrontare prima di concentrarsi su eventuali nuovi arrivi dal mercato.