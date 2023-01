L'11 ANTI-TORO: DUBBI SU JOVIC, RECUPERA SAPONARA. MEDIANA CONFERMATA

Fino a qualche ora fa il Fiorentina-Torino di stasera rappresentava una sfida da media classifica tra due squadre sul procinto di abbandonare la lotta all'Europa. Lo scossone Juventus, con i bianconeri penalizzati di 15 punti per l'inchiesta sulle plusvalenze, ha reso il saturday-night del Franchi un vero e proprio scontro diretto per l'Europa che per viola e granata, appaiati a 23 punti, potenzialmente dista solo due lunghezze. La Corte Federale d'Appello ha aggiunto così un po' di pepe ad una sfida tra due squadre che vivono un momento altalenante, coi viola reduci dal ko di Roma ed il Toro sconfitto in casa dallo Spezia.

L'impensabile scontro europeo vedrà con tutta probabilità Vincenzo Italiano riproporre l'ormai consueto 4-2-3-1, con la mediana composta da Duncan ed Amrabat come punto di continuità rispetto alla sconfitta dell'Olimpico. Davanti le recenti prestazioni decisamente incolore di Jovic potrebbero far propendere il tecnico viola per riproporre Kouamé come centravanti, con Saponara ed Ikoné ai suoi lati e Bonaventura a supporto; in porta, in attesa dell'arrivo di Sirigu, confermato Terracciano, con Venuti che sostituirà sulla corsia destra di difesa lo squalificato Dodò e gli altri tre/quarti della linea arretrata completati dai soliti Milenkovic, Igor e Biraghi.

Dall'altra parte Juric dovrebbe optare per il classico 3-4-2-1 con Sanabria unica punta ed una mediana composta da Ricci ed Adopo. Ecco le probabili formazioni del match (fischio d'inizio alle ore 20.45):

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Saponara; Kouame. All.: Vincenzo Italiano.

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno Rodrguez; Singo, Ricci, Aopo, Vojvoda;Mirancuk, Vlasic; Sanabria. All.: Ivan Juric.