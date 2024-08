KRASTEV, Per lui nuova avventura con la Ternana in prestito

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Tra le operazioni in uscita che la Fiorentina sta effettuando negli ultimi momenti di mercato, c’è anche quella di Dimo Krastev. Il difensore bulgaro si sta trasferendo in prestito alla Ternana, in Serie C. Il classe 2003 rinnova così i buoni rapporti tra i due club, che nella passata stagione avevano già portato a termine altre operazioni, sempre in prestito.