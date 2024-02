KOUAME, Vola in semifinale: la C. d'Avorio ribalta il Mali

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Costa D'Avorio immortale e gran cuore, in 10 batte all'ultimo minuto dei supplementari il Mali per 2-1 e vola in semifinale. L'avventura di Kouame in Coppa d'Africa dunque continua, anche se, titolare e ammonito al 33', il ct lo ha tolto nell'intervallo ed ha dunque giocato un solo tempo. Ma che partita spettacolare, con il Mali che in superiorità dalla fine del primo tempo, al 70' andava in vantaggio con Nene. I cambi però, la spinta del pubblico e l'autentico arrembaggio della Costa d'Avorio porta Adingra ad acciuffare un insperato pari al 90'. Si va ai supplementari con le due squadre che sembravano avviarsi ai rigori quando Diakite, che aveva già avuto diverse occasioni, all'ultimo minuto è riuscito a trovare il gol che regala, davanti al pubblico di casa, la semifinale contro il Congo.Lo stesso Diakite però dovrà saltarla perché è stato ammonito due volte, nel giro di pochi minuti, nella seconda occasione dopo il gol per condotta anticpostiva. Per il Mali espulso Traore dalla panchina.

Pensare che nel primo tempo, nonostante lo 0-0 al 45', il Mali aveva avuto la possibilità di andare già in vantaggio: al 17' (dopo un primo rigore al 9' non dato dal Var) dal dischetto Adam Traorè si faceva parare il tiro da Fofana. Al 44' Kossounou, l'ivoriano che aveva già provocato il rigore rimediando anche un giallo, commetteva un altro brutto fallo al limite dell'area e beccava la seconda ammonizione lasciando i suoi in 10 per tutta la ripresa. Tutto dunque sembrava pendere dalla parte del Mali, in particolare dopo il gol di Nene, ma la Costa d'Avorio, così come contro il Senegal era passata nel finale, è riuscita a ribaltarla all'ultimo tuffo.