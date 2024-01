KOUAME, Speranza ottavi aggrappata ad oggi: il quadro

Fonte: a cura di Ludovico Mauro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ultima giornata di fase a gironi in Coppa d’Africa. Oggi infatti, in Costa d’Avorio si giocano le ultime quattro gare della prima fase del torneo, con gli ultimi due gironi che verranno così completati. Accedono agli ottavi le prime due classificate di ogni gruppo più le quattro migliori terze su sei. Molte nazionali hanno già staccato il pass, mentre in casa Fiorentina la situazione da tenere d’occhio resta quella di Christian Kouamé, protagonista con la sua Costa d’Avorio di una fase a gironi altamente al ribasso delle aspettative.

Se gli Elefanti avanzeranno alla fase successiva non sarà certamente per il loro andamento (disastroso) nel girone, quanto per i risultati maturati negli altri gruppi. Gli ivoriani hanno infatti chiuso il girone A al terzo posto, ma hanno già alle spalle una terza classificata che ha fatto peggio, ovvero il Ghana, già eliminato con soli 2 punti. Ad ora, la nazionale dell’esterno viola è a forte rischio eliminazione: il primo dato da tenere in considerazione per la classifica delle terze, infatti, dopo ovviamente i punti totali ottenuti nel girone, riguarda la differenza reti. A seguire il totale dei gol fatti e infine la classifica fair play (data dai cartellini gialli e rossi).

Motivi per i quali, al momento, la Costa d’Avorio è la seconda peggior terza (tra quelle che hanno finito il girone), avendo 3 punti e una pesante differenza reti negativa, addirittura di -3. Rimane così, per la squadra di Kouame, l’ancora di salvataggio delle gare di stasera. Nei gruppi E ed F, infatti, possono ancora uscire per combinazione di risultati - e dei criteri sopra elencati - anche altre due terze peggiori della Costa d’Avorio, alla quale comunque ne basta anche una sola, avendo come già detto alle spalle il Ghana. A dare i verdetti finali saranno Namibia-Mali e Sudafrica-Tunisia alle 18, e Zambia-Marocco e Tanzania-Congo alle 21.

Questa la classifica attuale delle terze classificate, in attese delle gare di oggi. Le prime quattro vanno avanti:

Guinea, 4 pt (già qualificata agli ottavi)

Mauritania, 3 pt, -1 differenza reti (già qualificata agli ottavi)

Namibia, 3 pt, -3 differenza reti (una partita in meno)

Costa d’Avorio, 3 pt, -3 differenza reti

Zambia e Congo, 2 pt, 0 differenza reti (scontro diretto in parità, una partita in meno)

Ghana, 2 pt, -1 differenza reti (già eliminato)