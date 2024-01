KOUAME, Oggi gara decisiva con la Guinea in C. d'Africa

Fonte: a cura di A.Gian.

Scenderà in campo oggi pomeriggio alle ore 18 italiane la Costa d'Avorio di Christian Kouame, impegnata contro la Guinea Equatoriale nella terza e ultima giornata della fase a gironi della Coppa d'Africa. Gli "elefanti" nel primo match contro la Guinea Bissau (sfida che ha inagurato il torneo) hanno vinto 2-0, con l'attaccante viola che è rimasto per 90' in panchina, mentre nella seconda giornata hanno perso per 1-0 contro la Nigeria, partita nella quale il numero 99 viola ha giocato 65'.

La Costa d'Avorio, con 3 punti, si trova attualmente fuori dalla qualificazione diretta agli ottavi di finale ma - nella classifica avulsa delle terze tra tutti i gironi - è per adesso la migliore. Tutto lascia pensare, dunque, che anche in caso di pareggio (o di sconfitta con scarto leggero) oggi contro la Guinea Equatoriale l'avventura di Kouame in Coppa sia destinata a proseguire. E dunque il suo rientro a Firenze verrà ancora una volta posticipato (gli ottavi di finale si giocheranno tra il 27 e il 30 gennaio).