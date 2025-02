Kean, Folorunsho e Adli: le ultime per la Fiorentina in vista del Lecce

La Fiorentina si lecca le ferite dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona non solo perché è tornata dal Bentegodi con zero punti in tasca ma anche perché in vista della prossima partita contro il Lecce rischia di dover fare a meno di diversi giocatori. Sicuramente Moise Kean, alle prese con il recupero dal trauma cranico sofferto nel secondo tempo della partita contro l'Hellas e ancora ai box in attesa di tornare ad allenarsi con i compagni seguendo il protocollo internazionale per questo tipo di infortuni (l'obiettivo è recuperare per la Conference).

Diversi dubbi sulla presenza di Michael Folorunsho, vittima di un problema alla coscia che si porta dietro dalla partita contro il Como e ancora da valutare in vista di venerdì sera. Palladino sul centrocampista ha confermato: "Proveremo a recuperarlo per la partita, ha preso una botta nello stesso punto sia con il Como che con il Verona. E' proprio vero che la lingua batte dove il dente duole...".

Infine c'è la situazione Yacine Adli, ancora vittima del problema alla caviglia che potrebbe costringere l'ex Milan a dare un altro forfait. Per quanto riguarda le squalifiche, Richardson non sarà della sfida a causa della serie di ammonizioni ricevute, mentre in diffida sono quattro giocatori viola: Mandragora, Folorunsho, Fagioli e Zaniolo. Dovranno stare attenti al cartellino contro il Lecce.