Kean e gli insulti razzisti via social, la denuncia del giocatore e le reazioni

Moise Kean bersaglio di insulti razzisti sui social. E' stato lo stesso attaccante della Fiorentina a denunciarlo postando su Instagram alcuni screen di commenti offensivi, in cui viene spesso definito 'scimmia', ricevuti sul proprio profilo al termine della partita persa ieri sera dalla squadra viola a Milano contro l'Inter. Oltre a mostrare i nomi di chi li aveva scritti ha anche commentato: "Ancora nel 2025..." con l'emoticon del vomito.

La Fiorentina al fianco di Kean La Fiorentina si è subito schierata al fianco della'attaccante con un comunicato in cui ha annunciato che i protagonisti sono stati segnalati alle autorità competenti. Anche l'Inter ha fatto un post per prendere le distanze dagli insulti razzisti. Così ha fatto la Lega.

Politica e mondo del calcio a sostegno di Kean Dalla sindaca Funaro, l'assessore allo sport Perini e il presidente della regione Giani alla solidarietà dei compagni e del mondo del calcio, Kean è sttao travolto da una valanga di solidarietà e affetto. Tra i giocatori si è espresso Juan Jesus che a sua volta era stato oggetto di insulti razzisti rimasti senza conseguenze. "Vediamo se stavolta succederà qualcosa" ha commentato. Non poteva mancare neanche l'ex milanista e viola Boateng da sempre in prima linea contro il razzismo. Così come è arrivato il commento di Balotelli.