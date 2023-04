KAYODE, Insieme a Pierozzi in lizza per il post Venuti

FirenzeViola.it

Con Lorenzo Venuti pronto a lasciare i viola in estate, la Fiorentina sta studiando due soluzioni interne per affiancare Dodò nel pacchetto dei terzini destri. I nomi sono quelli di Niccolò Pierozzi (classe 2001, reduce da nove anni di vivaio a Firenze e protagonista di una grande stagione alla Reggina nel primo anno in B), e di Michael Kayode, di tre anni più giovane (gioca ancora in Primavera) ma in predicato di esordire presto tra i professionisti.

