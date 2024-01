KARLSSON, Piace ai viola ma trattativa difficile: il punto

FirenzeViola.it

Alla Fiorentina piace Jesper Karlsson da tempo, fin dalla scorsa estate quando anche il club viola si era iscritto alla corsa per l'esterno dell'AZ Alkmaar prima che il Bologna la spuntasse con un'offerta attorno ai 10 milioni di euro. L'interesse della Fiorentina, soprattutto del direttore generale Joe Barone che si era mosso in prima persona per provare a portarlo a Firenze, non è diminuito.