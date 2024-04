FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina soffre e all'11 c'è ancora un gol della Juve annullato per fuorigioco: da un cross di Kostic, tiro di Gatti che si schianta sulla traversa, poi Vlahovic ribadisce in gol ma già il difensore era in offside, come Bremer che la tocca per il serbo.