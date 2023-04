JOVIC, Giovedì col Lech un'altra occasione sprecata

FirenzeViola.it

Tra le notizie che hanno stuzzicato maggiormente i lettori di FirenzeViola.it nella giornata di oggi, c’è l’approfondimento sulla prestazione di Luka Jovic contro il Lech Poznan, quando il serbo ha avuto l’opportunità di scendere in campo dall’inizio al posto di Arthur Cabral.

"È stato soprattutto l’atteggiamento di Jovic a indispettire la tifoseria, già memore di un’annata in cui il serbo solo raramente è parso pienamente coinvolto nel progetto tattico di Italiano. Di tutte le prestazioni in maglia viola quella contro il Lech Poznan è parsa la più negativa, più per l’atteggiamento indolente in campo che non per l’errore sotto porta (che tuttavia avrebbe risparmiato parecchi spaventi).

Inevitabile che per molti la storia tra Jovic e la Fiorentina debba già essere al capolinea, altrettanto che la complessa formula biennale con la quale è arrivato dal Real Madrid rappresenti un primo ostacolo da superare nel corso del prossimo mercato estivo", recita uno spezzone dell'articolo.

