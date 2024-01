JACK NON AVER PAURA: ECCO COSA È SUCCESSO INTORNO AL DISCHETTO DEL MAPEI

FirenzeViola.it

Al minuto 64' di Sassuolo-Fiorentina è probabile che molti dei cinquemila infradiciati tifosi viola abbiano strabuzzato gli occhi di fronte alla scena che si poneva davanti. Sull'1-0 Sassuolo, dopo che Abisso aveva giudicato irregolare il tocco di mano di Ferrari una manciata di minuti prima, c'è un rigore per la Fiorentina e sul dischetto si presenta il numero cinque, Giacomo Bonaventura. Un colpo di scena, visto che in assenza dell'infallibile Nico Gonzalez (dieci su dieci in viola dagli undici metri), quest'anno si erano visti prima Nzola e poi Beltran.

A stupire tutti anche il fatto che in più di quattordici anni di onorata carriera, quello del Mapei sia stato il secondo rigore calciato da Giacomo Bonaventura. L'unico precedente risale al lontano 2010, in una gara con l'Under 20 azzurra contro l'Austria: quella volta l'allora prodotto delle giovanili dell'Atalanta spiazzò il portiere Günther Arnberger; stavolta è stato invece è andata diversamente, ad avere ragione è stato Andrea Consigli, autentico incubo dei rigoristi in Italia, che distendendosi sulla sua sinistra ha neutralizzato il destro del centrocampista viola staccando il ventitreesimo rigore parato in campionato sui 94 fronteggiati in Serie A.

Ma come mai in un momento così delicato del match e della stagione è stato scelto un calciatore così poco avvezzo a presentarsi sul dischetto, per giunta contro un "mangia-rigori" come Consigli? La spiegazione arriva in parte dalla conferenza di post-partita di Italiano e in parte dal campo: il tecnico viola ha confermato il dictat del "tira chi se la sente" in assenza del cecchino Nico. Ed è così che alla fine è successo: quando Abisso ha indicato il dischetto, Bonaventura si è avvicinato a Biraghi (secondo gerarchie, il vice-rigorista), prendendo il pallone e allontanando i compagni. Il capitano viola ha accettato la decisione, riconoscendo la leadership del compagno, uno che come peso nello spogliatoio non è certo secondo neanche a Biraghi.

Di Beltran, dagli undici metri, nessuna traccia: l'argentino era stato l'ultimo a calciare un rigore in campionato, nella vittoria per 3-0 in casa contro la Salernitana. Questo perché, anche in quel caso, era stato l'ex River a sentirsela, anche per il desiderio di sbloccarsi in A. Stessa cosa anche in Coppa Italia contro il Parma, quando Sottil "strappò" il pallone dai compagni e realizzò la rete del momentaneo 2-2. L'alternanza dei rigoristi "volontari" aveva finora portato bene e, su quanto successo a Reggio Emilia, è difficile recriminare qualcosa sia a Italiano che soprattutto a Bonaventura: al di là della pessima prestazione contro il Sassuolo e del rigore calciato male, anche il popolo viola sembra aver già "perdonato" Jack, uno che in questi quattro anni a Firenze si è guadagnato un credito importante e, anche in una delle serate più difficili a livello individuale, ha dimostrato di tenere quello che dalle parti della penisola iberica chiamano "los huevos".