ITALIANO vs GASPERINI, ATTO NONO E UNA MISSIONE TUTT'ALTRO CHE IMPOSSIBILE

C'è chi la definisce lo spareggio per decidere qual è la settima sorella, chi lo vede come uno scontro tra la vecchia nobiltà e la nuova classe in ascesa, tra l'usurpata e l'usurpatrice. Nell'ultimo lustro Fiorentina-Atalanta è stata tutto questo è molto altro; è stata soprattutto il nuovo classico dell'alta borghesia del calcio italiano. Merito soprattutto di un personaggio divenuto, non solo per traguardi raggiunti sul campo, nemico giurato di Firenze. Fiorentina-Atalanta non è la stessa gara di sempre da quando c'è Gian Piero Gasperini, il villain per eccellenza del popolo viola, ma anche l'uomo che è riuscito a ribaltare lo storico gap tra le due squadre. Un ribaltone parzialmente interrotto dall'avvento di Vincenzo Italiano. Proprio da questa sfida tra due tecnici vicini ma lontani per principi di gioco e pedigree, si ripartirà anche stasera.

GASP VS VINCENZO - Non si incroceranno fisicamente sul campo, vista la squalifica di due turni comminata a Gasperini in seguito all'espulsione rimediata ai quarti contro il Milan. La vedrà dall'alto, dalla tribuna d'onore del Franchi, protetto da un corposo cordone di protezione per evitare tensioni sugli spalti. E da lì forse riuscirà ad avere una visione diversa, come detto in conferenza stampa. Anche perché, nei confronti diretti, è Vincenzo Italiano a dettare legge: 8 incroci totali, 2 sole vittorie per il Gasp, 2 pareggi e ben 4 successi del tecnico viola, tutti colti sulla panchina della Fiorentina. L'ultimo precedente risale al settembre scorso, in campionato, col 3-2 del Franchi che sembrava preannunciare un nuovo riallineamento delle forze tra i due club. E invece Italiano e Gasp si ritrovano sei mesi dopo con 7 punti di distanza (a favore dei nerazzurri) in campionato.

NE RESTERÀ SOLTANTO UNA - Fiorentina e Atalanta si ritrovano a inizio aprile con un record in condivisione. Sono le uniche due squadre in Italia ancora in corsa su tre fronti, con due quarti di finale europei (rispettivamente di Conference e Europa League) che fanno però ben capire quanto le dimensioni delle due squadre siano diverse. Mentre la Viola andrà a giocarsi tutto nella modesta Doosan Aréna di Plzen, l'Atalanta se la vedrà ad Anfield col Liverpool. Traguardi diversi, ambizioni diverse e un valore diverso di due società che spesso si sono punzecchiate anche fuori dal campo. A Italiano e i suoi la missione tutt'altro che impossibile di ristabilire le gerarchie tra la Viola e la Dea.