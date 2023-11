ITALIANO, Spero di recuperare Kayo e Pierozzi presto

Tra le notizie più lette di giornata sulle pagine di FirenzeViola.it c’è la conferenza stampa di mister Vincenzo Italiano. Questo un estratto delle parole del tecnico viola in vista della gara contro il Cukaricki: “Nella partita d'andata ha stazionato lì nel primo tempo ma non è un terzino. Pierozzi ha avuto un fastidio muscolare quando doveva accelerare: ora è a disposizione, ma deve incrementare e alzare la condizioni. Kayode è in fase di guarigione dalla brutta distorsione alla caviglia, ma ancora non può esserci.

Parisi sta facendo egregiamente a destra ma è adattato. Spero di poter recuperare Kayo e Pierozzi al più presto".