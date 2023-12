ITALIANO, Sarà importante arrivare primi nel girone

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Una delle notizie che ha attirato maggiormente l'attenzione dei lettori nella giornata odierna su FirenzeViola.it è quella che riguarda l'intervista rilasciata dal tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ai microfoni di Sky Sport in vista della gara di Conference contro il Ferencvaros. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "L'avversario verrà spinto dal pubblico e vogliamo farci trovare preparati, va bene passare il turno ma arrivare primi è importante. Sarà una partita da affrontare con grande attenzione, al Franchi ci hanno messo in grossissima difficoltà. Abbiamo delle assenze perché giocando tante partite ravvicinate si fa fatica a recuperare, sono acciacchi di poco conto ma non si può rischiare".

