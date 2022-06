INDISCREZIONI DI FV IND.FV, MONTIEL, È ADDIO: PARTI AL LAVORO PER CEDERLO Sembra ormai arrivata ai titoli di coda l’avventura tra la Fiorentina e il fantasista classe 2000 Tofol Montiel: il maiorchino, arrivato a Firenze nel 2018 nella stessa estate in cui approdò in viola Dusan Vlahovic, non è riuscito fin qui a trovare la sua... Sembra ormai arrivata ai titoli di coda l’avventura tra la Fiorentina e il fantasista classe 2000 Tofol Montiel: il maiorchino, arrivato a Firenze nel 2018 nella stessa estate in cui approdò in viola Dusan Vlahovic, non è riuscito fin qui a trovare la sua... NOTIZIE DI FV ITALIANO, PRIMA DEL SUMMIT STUDIA LA STRATEGIA A ROMA Tra gli articoli più letti della settimana c'è anche la foto-esclusiva che vi abbiamo offerto quest'oggi a fine pomeriggio, l'immagine che immortala la presenza a Roma di Vincenzo Italiano, dei suoi due avvocati di fiducia Caliandro e Nappi e di... Tra gli articoli più letti della settimana c'è anche la foto-esclusiva che vi abbiamo offerto quest'oggi a fine pomeriggio, l'immagine che immortala la presenza a Roma di Vincenzo Italiano, dei suoi due avvocati di fiducia Caliandro e Nappi e di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 08 giugno 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi