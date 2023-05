ITALIANO NON ESCLUDE NESSUNO: ANCORA ROTAZIONI DI FORMAZIONE

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Dopo la bella vittoria per 5-0 contro la Sampdoria nella scorsa domenica, la Fiorentina di Vincenzo Italiano è pronta a tornare in campo. Questa volta, durante la settimana, niente impegni nelle coppe ma bensì nel turno infrasettimanale di Serie A, l'ultimo di questa stagione. All'Arechi di Salerno, la Fiorentina avrà l'occasione di continuare a lottare per l'ottavo posto e per mantenere alto il morale in vista degli impegni decisivi programmati nelle prossime settimane.

Vincenzo Italiano, come sempre fatto, specialmente in quest'ultimo periodo, per non escludere nessuno, proseguirà le proprie rotazioni di formazione. In porta, dopo il turno di riposo di domenica, tornerà Terracciano. Per quanto riguarda la linea difensiva, salvo sorprese, saranno confermati Dodò e Biraghi sulle fasce, mente nel mezzo si attueranno dei cambiamenti: dentro Quarta-Igor, Milenkovic e Ranieri (titolari domenica) in panchina. Amrabat, rimasto a Firenze per una botta in allenamento, non sarà della partita. Al suo posto, scalerà Castrovilli in mediana a fare coppia con Mandragora, che tornerà titolare. Così come Barak, nella posizione di trequartista. Ai suoi lati Nico Gonzalez e Sottil andranno in panchina, ci saranno Ikoné e Kouame. Centravanti torna dal 1' minuto Cabral.

Di contro, l'ex Paulo Sousa, che non sarà in panchina causa squalifica, metterà in campo la miglior formazione possibile. Titolari i punti cardine della rosa granata Ochoa, Mazzocchi, Coulibaly Dia. Salvo sorprese, inoltre, ci sarà anche l'ex Fiorentina Piatek.

SALERNITANA (3-4-2-1): 13 Ochoa, 66 Lovato, 23 Gyomber, 98 Pirola, 30 Mazzocchi, 18 Coulibaly, 8 Bohinen, 3 Bradaric, 20 Kastanos, 29 Dia, 99 Piatek. Allenatore: Sousa (squalificato).

FIORENTINA (4-2-3-1): 1 Terracciano, 2 Dodò, 28 Quarta, 98 Igor, 3 Biraghi, 10 Castrovilli, 38 Mandragora, 99 Kouamè, 72 Barak, 11 Ikonè, 9 Cabral. Allenatore: Italiano.