ITALIANO, L'arte di arrangiarsi post mercato e futuro

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra gli articoli più letti in questo "day-after leccese" c'è quello a firma di Stefano Prizio che vede nel mercato fatto dalla Fiorentina un messaggio al tecnico di "arrangiarsi". E infatti Italiano ha già iniziato a farlo, adattando come ali Bonaventura a sinistra con l'Inter e Nzola a destra con il Lecce. Come in difesa dove l'alternativa è un giovane bravo ma con zero esperienza. Per questo a giugno è facile prevedere che Italiano rientrerà nel valzer delle panchine. (LEGGI QUI).

Da Roma già si parla di un possiible arrivo sulla panchina viola di Maurizio Sarri. Anche il tecnico toscano infatti ha il futuro incerto su quella della Lazio.