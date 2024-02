ITALIANO, Il 6/1 post Sassuolo la richiesta sull'esterno

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Era il 6 gennaio scorso quando Vincenzo Italiano nel post partita di Sassuolo-Fiorentina, dopo che la sua squadra aveva perso 1-0, parlava così in conferenza sul mercato: "Abbiamo perso delle partite in cui non meritavamo. Ultimamente forse abbiamo creato meno e abbiamo vinto grazie alla solidità difensiva: alla fine tutto si compensa. Nel secondo tempo abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per far gol ma non ci siamo riusciti. Sugli esterni siamo pochi, sapevamo di Kouame, non ci aspettavamo l'infortunio di Sottil, Nico è ancora out.

Mi auguro che presto si possa aggiungere qualcosa. Sugli esterni abbiamo bisogno di caratteristiche diverse. Per me è questa la priorità".