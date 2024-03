ITALIANO HA LE IDEE CHIARE SUL FUTURO: LA PALLA PASSA AL CLUB

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

"Futuro? La società conosce già il mio pensiero". Vincenzo Italiano, con questa dichiarazione in conferenza stampa, ha acceso la vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di Conference League contro il Maccabi Haifa. Appena concluso il confronto con i giornalisti, il web è stato subito invaso da un'univoca interpretazione dal sapore di congedo anticipato. Normale che il pensiero comune sia questo, anche perché le voci in merito al futuro del tecnico, ormai da tempo, hanno preso proprio quella direzione.

IL CONTRATTO È GIA' IN SCADENZA - Detto che, la lettura legata a un avvio dei saluti a diversi mesi dalla fine della stagione è quella più semplice, è anche plausibile che l'allenatore chieda pubblicamente alla società di palesare i programmi in vista della prossima stagione. Anche perché non si può scordare il fatto che, senza approdo a Europa League o Champions, il contratto in essere tra la Fiorentina e Italiano scadrà il prossimo giugno. Le dichiarazioni societarie spesso parlano dell'immediato futuro, senza dare l'idea di aver un programma chiaro anche per quanto riguarda la panchina e dunque l'allenatore potrebbe aver forzato la dichiarazione anche per ottenere, pubblicamente o in privato, una risposta più chiara sui programmi per la stagione che verrà.

IL MOMENTO GIUSTO? - Certo c'è da chiedersi anche se fosse il momento più giusto per palesare un pensiero così aperto alle interpretazioni più disparate, ma questo sicuramente darà vita non solo a un confronto tra tifosi ma anche e soprattutto interno tra le varie componenti del club. La speranza, ancor prima della certezza che ciò avvenga, è che tra i dirigenti e Italiano adesso si apra un dialogo per arrivare all'estate senza eventuali strascichi. Anche perché alla fine della stagione mancano diversi mesi e come dichiarato dallo stesso mister, ci sono ancora tutti gli obiettivi in gioco. Strano forse che Italiano abbia dovuto sottolineare che verrà garantito da tutti il massimo impegno, se ciò non accadesse alzerebbero bandiera bianca nel bel mezzo della stagione?

ANTICIPARE I TEMPI - Domani con ogni probabilità arriverà una risposta di circostanza da parte della società a margine della sfida contro il Maccabi Haifa. E questo è del tutto normale perché sarebbe inutile aprire un contenzioso pubblico tra le parti. Ma la strategia che forse doveva partire già da qualche settimana, adesso dovrà subire una discreta accelerata per non arrivare, mentre la squadra terminerà al meglio delle proprie possibilità la stagione, senza avere le idee chiarissime quando tutto sarà finito. Che sia un colpo di coda e di scena con la permanenza dell'attuale guida tecnica, o che ci sia un naturale avvicendamento dopo un triennio insieme, l'unica cosa che conta è che chi dovrà decidere non lo faccia attendendo l'ultimo minuto. Sarebbe una perdita di tempo in vista di qualsivoglia ripartenza.