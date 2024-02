ITALIANO, Episodi strani. Pradè: "Oggi un rigorino"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un derby poco appariscente quello di oggi fra Empoli e Fiorentina. "Ultimamente ci stanno capitando episodi strani. Squadra poco serena? Non sono d’accordo: non vedo gente che non sorride, anzi abbiamo avuto una bella reazione a qualche partita non facile", ha commentato Vincenzo Italiano dopo la gara in conferenza stampa.

Mentre il ds viola Daniele Pradè ha definito il rigore siglato da Niang come un "rigorino", ai canali ufficiali della Fiorentina (LEGGI QUA le dichiarazioni integrali).