ITALIANO E L'ASSILLO DI EVITARE L'ERRORE DI LA SPEZIA. MA LA SQUADRA COME REAGIRÀ?

C’è un aspetto che Vincenzo Italiano ha ribadito più volte nel corso di questo triennio a Firenze ed è il rammarico che ancora si porta dentro per non aver saputo comunicare nel modo migliore il suo addio allo Spezia, quando nell’estate del 2021 decise - a pochi giorni dal rinnovo in bianconero - di dire addio al Golfo dei Poeti e di firmare con la Fiorentina. Un grosso neo sopra un biennio storico in Liguria che il tecnico vuole in tutti i modi evitare come la peste proprio adesso, nei giorni in cui cioè si sta definendo il suo prossimo futuro al culmine di due stagioni e mezzo che, nel giro di un mese, potrebbero portare Biraghi e soci a giocare almeno un’altra finale. Un destino però che, come emerso da più parti, sembra essere sempre più lontano da Firenze.

Sul tema, nonostante autorevoli fonti spingano per il divorzio a fine stagione tra Italiano e il club di Commisso, la società ha tenuto a ribadire anche in questi minuti che non c’è nulla da dire e che “se la Fiorentina vorrà dire qualcosa, la comunicherà direttamente e non per bocca di altri”. Più che legittimo il punto di vista della dirigenza che tutto vuole fuorché turbare gli equilibri della squadra in un finale di stagione ricco di appuntamenti per colpa di una presunta separazione che oltretutto - se avverrà - sarà conclusa in piena serenità e rispetto reciproco. Sarebbe masochista e, di conseguenza, controproducente.

La domanda che sorge spontanea, al di là del rapporto tra la società ed il tecnico che pare molto chiaro (Commisso e il dg Barone hanno più volte difeso Italiano dalle critiche mentre l’allenatore ha sempre elogiato il lavoro svolto dalla società, al netto di un mercato - quello di gennaio - che certamente non lo ha soddisfatto a pieno) è a questo punto un’altra: come prenderà la squadra questa situazione di incertezza a due mesi poco più dal termine della stagione? La prospettiva di un cambio di guida tecnica unita alla partenza quasi certa di molti elementi a giugno (oltre agli addii scontati di Castrovilli ed Arthur, resta da definire il futuro di Duncan, Faraoni, Belotti, Bonaventura, Kouame, Martinez Quarta e Lopez), garantirà compattezza in vista del finale di stagione o finirà per turbare le acque? Domani, a Bergamo, è attesa una prima, importante risposta.