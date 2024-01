ITALIANO, Dischetto una maledizione, non mi piace

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato da DAZN, nel post partita di Fiorentina-Inter 0-1 il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano si è espresso così sul match del Franchi: "Oltre che arrabbiato, sono un po' deluso dal fatto che in partite come queste noi non riusciamo mai a trovare quella giocata per raddrizzarle o non perderle. Tante volte è successo che riusciamo a lavorare nella metà campo avversaria e non portiamo a casa punti. Abbiamo avuto anche l'occasione del rigore, dico sempre che è un'opportunità da non sbagliare. Stiamo avendo una maledizione dal dischetto, non mi piace. Però continuiamo così, ci toglieremo delle soddisfazioni. Non si parla di gerarchie, di chi tira e non tira. Il problema è che chi arriva sul dischetto deve essere convinto, deve essere lui a prendersi la responsabilità. Siccome abbiamo ricevuto delle critiche, dico che è una situazione particolare: Nico è il rigorista e si può sbagliare, dobbiamo riprenderci tutto questo che non sta arrivando. Tre rigori ci hanno fatto perdere tre partite".

Il modulo a due punte lo prenderai in considerazione anche in futuro?

"Mi è piaciuto tutto quello che abbiamo fatto oggi, con e senza palla. Soprattutto una squadra che ha gande fiducia. Bene Beltran e Nzola, ma anche Bonaventura come punta esterna. Abbiamo creato tanto, ora dobbiamo riprenderci qualche punto perché abbiamo lasciato tanto in giro".

La difesa alta è stata un rischio calcolato?

"Abbiamo messo in fuorigioco più volte gli avversari, dobbiamo recuperare e qualcosa dovevamo rischiare. Abbiamo sbagliato solo sul gol, con l'Inter che per me ha fatto un blocco con Lautaro. I blocchi nel calcio non vanno fatti: personalmente non li alleno più, perché dicono che non si possono fare. Perdere per una situazione del genere fa rosicare. L'uomo sul primo palo è Nzola, che cerca di andare sulla palla".

Problemi più di concretezza o di qualità in avanti?

"Sia con la Juve che oggi potevamo fare di più, in generale perdiamo perché Juve e Inter sono più forti. e già è una grande cosa averle messe in difficoltà. Giocando così, arriveremo a batterli. Siamo penalizzati dal dischetto, dobbiamo fare molto meglio".