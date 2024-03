ITALIANO, Dal Maccabi al futuro: le parole in conferenza

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Quella appena conclusa è stata anche la giornata delle conferenze stampa di Fiorentina e Maccabi Haifa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Conference League. A far parlare sono state soprattutto le parole di Vincenzo Italiano che, con al fianco Mandragora, ha segnalato tutti i rischi e le insidie di giocare una partita come quella di domani. E proprio alla fine ha risposto anche ad una domanda sul suo futuro a Firenze, facendo intendere quella che è la situazione: "Futuro? Ne ho parlato con la società, penso che il club sia al corrente di quello che è un mio pensiero... ma adesso vogliamo rimanere attaccati su tutte e tre le competizioni. Poi vedremo quello che saremo capaci di ottenere. Metterei la firma per vincere un trofeo e regalare al presidente una coppa. Mi auguro di arrivare più in alto possibile da qui alla fine".

QUI LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA